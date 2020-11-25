北卡疫苗分發有望 將分4階段接種

近日新冠疫情開發屢傳好消息。圖為輝瑞疫苗。(路透社)

近日疫苗 相關好消息不斷釋出。根據北卡 衛生官員指出，一旦疫苗獲得FDA批准並準備發貨，北卡便能收到一定數量的疫苗，將分發給當地衛生部門和批准的提供者。州衛生公共服務部發言人康納(Kelly Haight Connor)對「夏樂觀察家報」(Charlotte Observer)說，該州已經批准夏樂—梅克倫堡郡的醫院作為疫苗提供者。

官員指出，北卡疫苗接種計畫將分為四個階段進行。第一階段的1-A期，預計將為大約14萬至16萬1000人接種疫苗，主要針對衛生保健工作者和醫療急救人員。長照機構的居民和工作人員、患有一種以上慢性病的成年人，以及群居生活的65歲以上人士(如監獄和無家可歸者收容所)將被優先考慮在1-B階段進行疫苗接種。在此階段，該州預計將為約72萬7000到95萬1000人接種疫苗。

第二階段將針對群居生活中年齡小於65歲的人群，第一階段未包括的醫護人員，接觸風險高或患有慢性病的一線工作人員以及患有慢性病和65歲以上的人群。該州預計該階段將為多達118萬至157萬人接種疫苗。

第三階段將為大約57萬4000至76萬7000人接種疫苗，其中包括剩餘的前線和關鍵行業的工作人員，以及K-12學生和大學生。

其餘人口將包括在第四階段中，可能多達360萬至400萬人。

輝瑞表示，預計到2020年全球將生產多達5000萬劑疫苗，到2021年底將達到13億劑。而Moderna預計，到今年年底，將有約2000萬劑疫苗準備在美國上市。目前尚不清楚北卡今年可分發多少疫苗。

因為輝瑞疫苗需要在攝氏零下70至80度儲存，總部在夏樂地區的Novant醫療集團和Atrium醫療集團，現在都提前購買了冷藏裝置來存儲輝瑞疫苗。Atrium高層表示已購買了可容納多達30萬劑輝瑞疫苗的設備。Novant則表示已購買了冰櫃來存儲約18萬劑的輝瑞疫苗。

然而，儲存輝瑞疫苗所需的低溫 可能會使疫苗分發變得困難。但Novant和Atrium都表示，他們能使用乾冰在本地運輸疫苗。但Moderna疫苗與輝瑞疫苗須超低溫保存不同，而可在攝氏零下20度的條件下長期保存。