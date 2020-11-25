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感恩節旅行潮 夏樂機場29日估湧2.2萬旅客

記者王政賢／北卡羅來納州報導
感恩節假期的最後一天周日，夏樂機場估計將有2萬2000多名旅客。(夏樂機場推特)
感恩節假期的最後一天周日，夏樂機場估計將有2萬2000多名旅客。(夏樂機場推特)

感恩節假期將至，夏樂道格拉斯機場(Charlotte Douglas International Airport)本周可能會擠滿乘飛機旅行的人們。機場首席運營官克里斯汀(Jack Christine)在記者會上說，感恩節假期最繁忙的一天預計將為本周日(29日)，估計將有2萬2000多名乘客自夏樂出發或抵達。24日、25日和28日將是次繁忙時段，約有1萬7000名乘客，這些數字尚不包括每天在夏樂機場轉機的人們。今年由於疫情，旅客總數將比去年低得多。2019年，夏樂機場平均每天有3萬3000至3萬8000旅行人次。

克里斯汀表示，疫情期間機場敦促旅客繼續保持社交距離並戴口罩。他指出，8月自夏樂機場出發的乘客人數，是自3月以來首次超過100萬。在10月月度報告中，近140萬人登機離開夏樂。這是自2月份將近200萬旅客以來的最高人數。

夏樂飛行樞紐運營副總裁洛佩茲(Ralph Lopez)表示，夏樂的主要航空公司—美國航空(American Airlines)目前與11月上旬相比，所提供的全國航班數量增加了15％。洛佩茲說，在感恩節前後12天內，該公司平均每天有460趟航班從夏樂起飛。雖然與去年感恩節期間每天700多個航班相比，仍然少了許多。

隨著乘客人數回升，夏樂機場正努力使旅客有更好的體驗。旅客現在可以上網查看各安檢站的等待時間，還可以提前線上預訂停車位。

夏樂機場每小時停車場已開放，每天收費20元，長期停車場每天收費7元，並以每天10元的價格重新開放部分日常停車樓。民眾可在線上提前12小時預訂停車：bookparking.cltairport.com/book/CLT/Parking?

夏樂機場新建的停車樓。(取自夏樂機場網站)
夏樂機場新建的停車樓。(取自夏樂機場網站)

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