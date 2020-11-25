北卡防疫新規：來自不同家庭 見面須戴口罩

北卡州長庫伯(Roy Cooper) 發布第180號行政命令，加強對口罩的要求和執行。 (取自州長臉書)

因為北卡 新冠病例繼續迅速增加，州長庫伯(Roy Cooper)23日發布第180號行政命令，加強對口罩的要求和執行。該命令於25日(周三)生效，一直持續到12月11日(周五)。

庫伯在州長官網上向北卡人民發出嚴峻警告: 「我們正處於危險之中，這是我們抗擊冠狀病毒的關鍵時刻，我們現在的行動將決定許多人的命運。」除了擴大第三階段的容量限制和安全要求外，該命令還收緊了全州現有的口罩要求，無論何時，只要和來自不同家庭的人在一起，每個人都需要佩戴口罩。

該命令還要求人在公共室內空間時，即使保持6呎的距離，也要戴口罩，包括健身 房、所有公立和私立學校、與家庭以外的人一起旅行時所使用的公共或私人交通工具。面積超過1萬5000平方呎的大型零售企業須派駐一名員工，在入口附近確保顧客佩戴口罩，並限制進店的顧客人數。

由於過去一周病例和住院病例迅速增加，北卡衛生與公眾服務部部長科恩(Mandy Cohen)更新了北卡COVID-19郡預警系統地圖。上周有10個郡進入紅色分類，表示社區傳播嚴重。現在全州共有20個紅色的郡和42個橙色的郡。