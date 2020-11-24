喬州10月失業率4.5% 較前月降1.8%

喬州10月份失業率下降了1.8%，達到4.5%。(美聯社)

喬治亞州勞工 署表示，該州10月份的失業率較前月下降了1.8%，達到4.5％。在疫情流行之前，喬州 失業率位在歷史最低點：3.1％。

根據WSB-TV報導，疫情爆發後的4月，喬州面臨了失業率的歷史新高，達到了12.6%。自那時起至現在，該州失業率下降了8.1％。

勞工署表示，喬州的從業人數增加了22萬7202人，達到485萬9864人，自4月以來增加了57萬9940人。

自今年3月疫情流行以來，喬州勞工署已支付了近160億元的州和聯邦福利 。上周，該署發放了1億6300萬元的福利，其中包括定期失業和聯邦資助的失職工資補助金(Lost Wages Assistance)補充，流行病緊急失業補償(Pandemic Emergency Unemployment Compensation)，流行病失業援助(Pandemic Unemployment Assistance)，聯邦流行病失業補償(Federal Pandemic Unemployment Compensation)和州擴展福利。

自3月21日以來，喬州勞工署已處理了405萬224件首度失業索賠案件，比過去9年的總和還多380萬。

本周初次申請失業福利件數最多的行業是住宿和食品服務的4155件，醫療保健和社會援助的2863件，行政和支持服務的2258件，製造業的1763件，零售貿易的1477件。