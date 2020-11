喬州選票認證後…川普再度要求重計

周末在喬州州議會前,仍有許多川普支持者聚集,高呼「停止竊取」(Stop the Steal)。(美聯社)

總統大選投票 已過三周,情勢依舊未明朗。在上周喬州 完成手動重新計票,州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)並完成認證,宣布白登贏得16張選舉人票後,川普 陣營周六再度要求重計。而周末在亞特蘭大市區多處,包括州議會周邊及CNN總部前,仍有許多川普支持者集結,高呼「停止竊取」(Stop the Steal),另一邊亦有反對川普者集結,訴求著「將種族主義者趕出亞城」(Racists Out of ATL)。

拉芬斯伯格在周五認證了該州的得票數,在大約500萬張選票中,白登以1萬2670票擊敗川普,約是0.25%的差距,獲得該州的16張選舉人票。而州長坎普(Brian Kemp)則認證了該州16名總統選舉人團候選人名單。

喬州法律規定,如果選舉結果差距不足於總數的0.5%,落敗方可要求重新計票。

州務卿辦公室宣布,周二將開始重新計票,並須在12月2日午夜前完成。這將是喬州第三次計算總統大選的票數。

根據美聯社報導,州選舉委員會的規則規定,此次川普陣營要求的重新計票須通過機器完成。負責監督喬州新投票系統的斯特林(Gabriel Sterling)並回應了州共和黨所提出,要求州務卿核實缺席選票簽名的要求。

斯特林表示,當選民填寫缺席選票時,必須在外層信封上簽名。選務辦公室在收到選票後,會確認信封上的簽名與缺席投票申請案件中簽名和選民登記系統中的簽名相匹配。一旦確認後,為保護投票保密性,選票將與信封分開,並且不能與個別選民再次重新配對。