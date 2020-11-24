我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

喬州選票認證後…川普再度要求重計

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
周末在喬州州議會前，仍有許多川普支持者聚集，高呼「停止竊取」(Stop the Steal)。(美聯社)
周末在喬州州議會前，仍有許多川普支持者聚集，高呼「停止竊取」(Stop the Steal)。(美聯社)

總統大選投票已過三周，情勢依舊未明朗。在上周喬州完成手動重新計票，州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)並完成認證，宣布白登贏得16張選舉人票後，川普陣營周六再度要求重計。而周末在亞特蘭大市區多處，包括州議會周邊及CNN總部前，仍有許多川普支持者集結，高呼「停止竊取」(Stop the Steal)，另一邊亦有反對川普者集結，訴求著「將種族主義者趕出亞城」(Racists Out of ATL)。

拉芬斯伯格在周五認證了該州的得票數，在大約500萬張選票中，白登以1萬2670票擊敗川普，約是0.25％的差距，獲得該州的16張選舉人票。而州長坎普(Brian Kemp)則認證了該州16名總統選舉人團候選人名單。

喬州法律規定，如果選舉結果差距不足於總數的0.5％，落敗方可要求重新計票。

州務卿辦公室宣布，周二將開始重新計票，並須在12月2日午夜前完成。這將是喬州第三次計算總統大選的票數。

根據美聯社報導，州選舉委員會的規則規定，此次川普陣營要求的重新計票須通過機器完成。負責監督喬州新投票系統的斯特林(Gabriel Sterling)並回應了州共和黨所提出，要求州務卿核實缺席選票簽名的要求。

斯特林表示，當選民填寫缺席選票時，必須在外層信封上簽名。選務辦公室在收到選票後，會確認信封上的簽名與缺席投票申請案件中簽名和選民登記系統中的簽名相匹配。一旦確認後，為保護投票保密性，選票將與信封分開，並且不能與個別選民再次重新配對。

編輯推薦

川普 喬州 投票

上一則

波士頓音協合唱團 雲端獻演

下一則

麻州高校生感恩節出行前須檢測陰性

延伸閱讀

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」
川普為鬆綁汽排標準與加州對決 通用倒戈：不再支持

川普為鬆綁汽排標準與加州對決 通用倒戈：不再支持
密西根州認證大選計票結果 白登領先川普15.4萬票

密西根州認證大選計票結果 白登領先川普15.4萬票
勸老友川普認輸？黑石執行長蘇世民：國家應繼續前進

勸老友川普認輸？黑石執行長蘇世民：國家應繼續前進
川普陣營要求推翻賓州計票 最高法院冷處理未排入議程

川普陣營要求推翻賓州計票 最高法院冷處理未排入議程

熱門新聞

林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

射光整個彈匣 女教師上學途中槍殺兒子

2020-11-16 20:29
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

誰是傳染新冠的主要族群？伊州衛生廳廳長解析

2020-11-19 15:00
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」