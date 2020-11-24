阿州蒙市14歲華生陳奕霖 全美鋼琴演奏賽奪冠

陳奕霖近照。(記者王宇平／攝影)

就讀於蒙哥馬利市資優中學Loveless Academic Magnet高中九年級的14歲華裔 學生陳奕霖(Reena Chen)，最近在由「全國音樂教師協會」(MTNA - Music Teachers National Association)所舉辦的年度全美學生樂器演奏比賽中，榮獲阿拉巴馬州 初中組鋼琴比賽冠軍(Junior Piano State Winner for Alabama)。她將於12月代表阿州參加美南地區同齡組的比賽。

從四歲開始習琴的陳奕霖，過去曾多次在各種鋼琴比賽中獲獎，這次在全州初中組鋼琴比賽中是以號稱全世界前十大難彈的鋼琴作品之一的「鐘聲」(La Campanella)獲勝，該曲由匈牙利作曲家李斯特(Franz Liszt)於1831年根據音樂家帕格尼尼(Paganini)的小提琴協奏曲第三樂章「鐘聲迴旋曲」改編而成。開始速度輕快又帶趣味，之後旋律逐漸變成複雜而艱難的四分鐘演奏琴曲，其中要不斷的用左右手交替輪流彈奏，對鋼琴家是艱深的挑戰。陳奕霖這次能以這首琴曲獲勝，也代表了其平日習琴的認真和努力。

品學兼優且對音樂有濃厚興趣的陳奕霖在樂器中除了鋼琴外，在校也被選入學校吉他社名人堂(Hall of Fame)20位成員之一，目前她還開始學習大提琴，不過對於未來，她倒是想以在蒙市傑克遜醫院(Jackson Hospital)擔任醫生部主任的父親為榜樣，向醫學領域發展。