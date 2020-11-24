感恩節將至 喬州州長坎普籲：宅家自保

在感恩節假期即將來臨，而近日喬治亞州新冠病例再度飆升之際，州長坎普(Brian Kemp)發布影片，敦促居民戴上口罩，並且盡量「宅在家並保持警戒」(hunker down and stay vigilant)，以便在此「百年一遇流行病」中保護己身及親友的安全。

數月以來，坎普一直督促民眾使用口罩和以及遵守其他防疫 措施，但仍未利用職權頒布命令，儘管他容許該州地方政府自行發布命令並強制執行之。

坎普表示，與COVID-19的對抗已迫使民眾改變許多習以為常的作息習慣。「我知道這很困難，但是我們不能放鬆。」

他表示，在近日由於人們有更多時間在室內活動，該州確診人數已明顯上升。現在他要求那些計畫在未來幾周內舉行家庭聚會的人採取額外的預防措施。

他請民眾盡可能考慮虛擬聚會，或將聚會限制在同一家庭中的少數幾人。如果天氣允許，在室外聚會或許是減少病毒暴露風險的更好選擇。

他並建議旅行者與陌生人保持社交距離，同時應特別考量老年人和其他易感染病毒的體弱多病者。他並重申了勤洗手和注射流感疫苗 的重要性。

而今年疫情 的流行，也影響到了許多華裔民眾的感恩節安排。子女在加州工作的梁先生表示，以往每年家人都會在感恩節或聖誕節飛回亞城團聚，但今年因為疫情關係，與妻子兩人年事已高，也避免孩子、孫子舟車勞頓增加感染風險，家庭聚會只能等明年再說。幸好這幾個月在孩子以其附近好友的教導下，已經能夠熟練使用視訊軟體，夫婦倆計畫感恩節簡單準備晚餐，再視訊與兒孫「見面」，雖然有些遺憾，但今年非常時期「平安最重要」。

而自3月底居家避疫後就很少出門的胡小姐表示，實在悶在家太久了，近來小孩常常情緒不穩，大人脾氣也暴躁，因此早在兩個月前就訂好了去佛羅里達度假，準備去散散心。但她表示，最近疫情回升，此趟旅程將會只有他們一家四口直接開車到度假屋住三天。除了必要的採買，將不會與其他陌生人接觸，也算是兼顧旅行與防疫。