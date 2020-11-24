賞雪、滑雪趣！佛州2雪景公園開放
佛州人可以賞雪、滑雪了！戴德市(Dade)的雪貓嶺(Snowcat Ridge)阿爾卑斯雪地公園(Alpine Snow Park)20日舉行開幕式後，向公眾開放。該景點位於坦帕以北約35哩，有60呎高的雪坡可以滑雪，或者在萬呎的北極冰屋雪地上嬉戲，打雪仗、堆雪人和建造城堡。該園每晚在山坡上播放音樂和燈光秀，還有阿爾卑斯山村(Alpine Village)商場，供應各種美食、飲料，並有假日市場等。
Snowcat Ridge的門票起價為24.95元，地址：27839 Saint Joe Rd. Dade City, FL 33525，詳情：https://snowcatridge.com/。
另一處可以玩雪的樂園是位在奇士美市的蓋洛棕櫚渡假酒店及會議中心(Gaylord Palms Resort & Convention Center)的室內聖誕主題樂園雪工廠(Snow Factory)，有六個滑雪道的雪流山(Snow Flow Mountain)和北極快車、聖誕故事、雪球區等雪景玩賞區，因應疫情的社交距離和人流限制，遊客須先預訂，雪流山開放至1月3日，每日上午10時，單日無限制票價21.99元，雪球區11.99元，詳情及購票：https://christmasatgaylordpalms.marriott.com/snow-factory。
地址：6000 West Osceola Parkway, Kissimmee, Florida 34746。
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