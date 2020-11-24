過節該聚會嗎？公衛專家給防疫指南

專家建議，節日出遊應預留充足時間用於自行隔離並做檢測。(美聯社)

感恩節、聖誕、新年等冬季假日接踵而至，新冠疫情 反彈，各地政府也收緊防疫措施，並強烈建議民眾在家過節、線上聚會，而對於假日期間必須出行者，衛生專家也給出建議。

馬里蘭大學公衛學生專家席格爾(Neil J. Sehgal)指，做好出行規畫能降低染疫風險，包括預留充足時間用於自行隔離並做檢測 ，出發前建議就做新冠核酸檢測且結果呈陰性；但也不能完全依賴新冠檢測，因為該檢測結果只能體現一段時間的染疫狀況。

約翰霍普金斯醫院的流行病學家米爾斯東(Aaron Milstone)說，獨自駕車 出行，或與身邊熟人一同駕車出行的染疫風險相對較低，「因為你在自己車裡，更好控制自己接觸病毒的風險」；儘管衛生專家對乘飛機、坐火車或巴士而染疫的風險仍有爭論，但使用大眾交通更易接觸陌生人，有潛在染疫風險。

此外，專家建議避開出行高峰，周六或感恩節之前的周三通常交通最忙碌，周日則是最普遍的返回日，可改到夜間出行，避開人群。

對於聚餐和聚會，專家提醒無論主辦方還是參加方，都應謹慎考慮潛在風險，盡量減少賓客人數，改到戶外用餐，並加強室內通風，提供充足洗手液和消毒用品，或盡量改成線上聚會。