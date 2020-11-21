佛州疫情復燃 確診增逾9000例

州府報告指，目前80％以上郡的社區傳染率屬中等或偏高。(美聯社)

州衛生廳20日報告，新冠染疫增9085例，死亡79人，累計92萬3418例，死亡1萬7889人。根據最新的每周白宮新冠工作報告，佛州疫情 正處於病毒復發(viral resurgence)，紅色警告郡縣數量(病例和檢測 陽性率高增長)在上周加倍，佛州80%以上郡的社區傳染率屬中等或偏高。

佛州衛生廳20日新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據)

州府新冠團隊建議，每周對教師、社區大學生、郡工作人員、醫院人員、大型企業的員工，在擁擠的環境中工作者進行一次主動檢測，以幫助確定社區疫情實況。報告顯示，在過去三周中，邁阿密戴德郡、鮑爾郡和棕櫚灘郡的新病例數最高，占全州37%。橘郡排名第四。

報告指，本月初以來，佛州平均日增確診數一直處於紅色區域。根據11月15日報告，佛州每10萬人中的確診數比前一周增加17%。在此期間，陽性率增加了不到1%，而PCR檢測率下降13%，該周人均死亡率上升42%。平均住院人數較上個月增加56%，截至20日，佛州的醫院已有3439人因新冠住院。

州府新冠團隊建議，每周對高危工作者進行一次主動檢測。(美聯社)

長期護理機構工作人員的感染數上升也令人擔憂。11月第一周，30%的療養院，至少新增一名員工染疫，12%的養老院至少有一名新的居民檢測呈陽性。