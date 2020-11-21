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感恩節假期 奧蘭多機場「排長龍」

記者陳文迪／佛州報導
奧蘭多機場旅客排隊等待機票及行李查驗報到。(機場臉書官網)
奧蘭多機場旅客排隊等待機票及行李查驗報到。(機場臉書官網)

感恩節假期來臨，儘管新冠疫情吃緊，奧蘭多國際機場(OIA)仍將迎接疫期以來最多的旅客，機場警告排隊的隊伍可能會很長，但不是真正的人潮，而是加上防疫的六呎安全距離；與2019年相比，今年感恩節假期的旅客下降約50%。

奧蘭多國際機場中庭旁的迪士尼歡迎牆。(取自機場臉書官網)
奧蘭多國際機場中庭旁的迪士尼歡迎牆。(取自機場臉書官網)

大奧蘭多航空管理局執行長布朗(Phil Brown)說，雖有防疫措施，大多數人應該都可在約20分鐘內通過。他提醒旅客正確戴好口罩。另外，TSA現在允許隨身攜帶最多12盎司的洗手液，高於平常的3.4盎司。

奧蘭多國際機場帶著開懷笑容口罩的旅客。(取自機場臉書官網)
奧蘭多國際機場帶著開懷笑容口罩的旅客。(取自機場臉書官網)

今年奧蘭多國際機場預計12天感恩節假期的旅客流量，平均每天約4萬人，最低的11月26日約2萬2072人，最高的29日4萬4347人；而2019年同期旅客每日平均逾15萬，最高的11月30日有16萬9890人，最低的28日則有10萬314人。

奧蘭多國際機場的小旅客之一帶著迪士尼米老鼠頭花的小朋友最喜歡來迪士尼。(取自機場...
奧蘭多國際機場的小旅客之一帶著迪士尼米老鼠頭花的小朋友最喜歡來迪士尼。(取自機場臉書官網)

另外，同機的乘客也會減少，TSA數據顯示，自5月以來搭機旅行減少了74%。機場的最大旅客來源紐約，新澤西和康州均受到疫情的沉重打擊，目前主要的旅客來自San Juan和波多黎各。布朗指出，除了美國的限制外，奧蘭多國際機場仍無法接收來自歐盟和英國的航班，以及來自巴西的有限航班。

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