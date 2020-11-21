感恩節假期 奧蘭多機場「排長龍」
感恩節假期來臨，儘管新冠疫情吃緊，奧蘭多國際機場(OIA)仍將迎接疫期以來最多的旅客，機場警告排隊的隊伍可能會很長，但不是真正的人潮，而是加上防疫的六呎安全距離；與2019年相比，今年感恩節假期的旅客下降約50%。
大奧蘭多航空管理局執行長布朗(Phil Brown)說，雖有防疫措施，大多數人應該都可在約20分鐘內通過。他提醒旅客正確戴好口罩。另外，TSA現在允許隨身攜帶最多12盎司的洗手液，高於平常的3.4盎司。
今年奧蘭多國際機場預計12天感恩節假期的旅客流量，平均每天約4萬人，最低的11月26日約2萬2072人，最高的29日4萬4347人；而2019年同期旅客每日平均逾15萬，最高的11月30日有16萬9890人，最低的28日則有10萬314人。
另外，同機的乘客也會減少，TSA數據顯示，自5月以來搭機旅行減少了74%。機場的最大旅客來源紐約，新澤西和康州均受到疫情的沉重打擊，目前主要的旅客來自San Juan和波多黎各。布朗指出，除了美國的限制外，奧蘭多國際機場仍無法接收來自歐盟和英國的航班，以及來自巴西的有限航班。
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