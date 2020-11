TGA台灣盃高球賽 盡興歸

台灣盃高爾夫球大賽團體照,最前排右起TGA前會長楊芳庭、僑務諮詢委員呂志全、TGA新會長郝慰國、王翼龍、賴麗瑩及TGA現任會長王德。(TGA提供)

喬治亞州台灣 高爾夫球協會(TGA)日前在亞特蘭大 的Heritage Links球場,舉辦了台灣盃高爾夫球大賽。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、僑教中心主任賴麗瑩、僑務諮詢委員呂志全、僑務委員王祥瑞均蒞臨球場打氣,王翼龍並親自參加比賽。

王翼龍表示新到任時,在TGA慶祝中秋節比賽及慶生會活動中承諾今年要參加TGA比賽一同打球,今日很高興來實踐諾言。他並讚揚TGA舉辦的各項活動。

賴麗瑩說,「台灣盃高爾夫球賽」是TGA年度盛事,她對一早就把會場佈置妥當就緒的工作人員表示感謝。她表示,僑務諮詢委員王德明年馬上就要扛起「台灣世界商會聯合總會」總會長的重任。

賴主任指出,曹燕玲是TGA的靈魂人物,每次活動都辦得相當成功。她相信下屆的新會長郝慰國一定會更賣力的為TGA服務。

王德表示,今年9月很榮幸當選台灣世界商會聯合總會會長,感謝大家一貫支持,及會員們一年來的協助與努力。

比賽結束後大家在球場會館外共進午餐,並舉行新舊任會長交接,TGA特別頒贈精美的獎杯給卸任會長。TGA精靈隊隊長張靜宜頒獎給五位勞苦功高的教練:楊芳庭、祖惠銘 、陳裕榮、郝慰國 、彭景齊。經文處處長王翼龍並頒發TGA感謝狀及禮物給安方老師。

TGA新會長郝慰國說,感謝這麼多辛苦的幕後及現場功臣,成功舉辦此次比賽。

當天選手們並領取了豐富的大會贈禮,每人一盒價值25元的高爾夫球、漂亮顯眼的台灣盃帽子,還有王德會長贈送的精美拌手禮。

當天比賽結果,個人組冠軍二人並列冠軍76 桿:祖惠銘與張振昌;個人組季軍:Tom的80桿。

團體組冠軍:陳裕榮、張致維、Judy Lung、彩虹。

團體組亞軍:律雅、Alice、陳榮河、曹聖明。

團體組季軍:高妹、Karen、Nick Yang、吳振興。

近洞獎 :Dr. Lo、Jerry、Winston、Ben Lin。

美女遠距獎:Karen、律雅。

帥哥遠距獎:Jason Chang、Kevin

Lucky 7獎個人組三位並列:John Lin、Saki Lin、Ian Chen。

團體組 Lucky 7獎 :Monica、Olivia、Hank Lai、宋弘彥。

2020 Hole in one 三個得主:Linni 孔兩次Hole in one、Dr. Lo 兩次 Hole in one、陳裕榮 Hole in One。

命名精靈獎得主:Linni 孔。

五位教練獎得主:Nick Yang、祖惠銘、陳裕榮、郝慰國、彭景齊。