TGA台灣盃高球賽 盡興歸

台灣盃高爾夫球大賽團體照，最前排右起TGA前會長楊芳庭、僑務諮詢委員呂志全、TGA新會長郝慰國、王翼龍、賴麗瑩及TGA現任會長王德。(TGA提供)

喬治亞州台灣 高爾夫球協會(TGA)日前在亞特蘭大 的Heritage Links球場，舉辦了台灣盃高爾夫球大賽。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、僑教中心主任賴麗瑩、僑務諮詢委員呂志全、僑務委員王祥瑞均蒞臨球場打氣，王翼龍並親自參加比賽。

王翼龍表示新到任時，在TGA慶祝中秋節比賽及慶生會活動中承諾今年要參加TGA比賽一同打球，今日很高興來實踐諾言。他並讚揚TGA舉辦的各項活動。

賴麗瑩說，「台灣盃高爾夫球賽」是TGA年度盛事，她對一早就把會場佈置妥當就緒的工作人員表示感謝。她表示，僑務諮詢委員王德明年馬上就要扛起「台灣世界商會聯合總會」總會長的重任。

賴主任指出，曹燕玲是TGA的靈魂人物，每次活動都辦得相當成功。她相信下屆的新會長郝慰國一定會更賣力的為TGA服務。

王德表示，今年9月很榮幸當選台灣世界商會聯合總會會長，感謝大家一貫支持，及會員們一年來的協助與努力。

比賽結束後大家在球場會館外共進午餐，並舉行新舊任會長交接，TGA特別頒贈精美的獎杯給卸任會長。TGA精靈隊隊長張靜宜頒獎給五位勞苦功高的教練：楊芳庭、祖惠銘 、陳裕榮、郝慰國 、彭景齊。經文處處長王翼龍並頒發TGA感謝狀及禮物給安方老師。

TGA新會長郝慰國說，感謝這麼多辛苦的幕後及現場功臣，成功舉辦此次比賽。

當天選手們並領取了豐富的大會贈禮，每人一盒價值25元的高爾夫球、漂亮顯眼的台灣盃帽子，還有王德會長贈送的精美拌手禮。

當天比賽結果，個人組冠軍二人並列冠軍76 桿：祖惠銘與張振昌；個人組季軍：Tom的80桿。

團體組冠軍：陳裕榮、張致維、Judy Lung、彩虹。

團體組亞軍：律雅、Alice、陳榮河、曹聖明。

團體組季軍：高妹、Karen、Nick Yang、吳振興。

近洞獎 ：Dr. Lo、Jerry、Winston、Ben Lin。

美女遠距獎：Karen、律雅。

帥哥遠距獎：Jason Chang、Kevin

Lucky 7獎個人組三位並列：John Lin、Saki Lin、Ian Chen。

團體組 Lucky 7獎 ：Monica、Olivia、Hank Lai、宋弘彥。

2020 Hole in one 三個得主：Linni 孔兩次Hole in one、Dr. Lo 兩次 Hole in one、陳裕榮 Hole in One。

命名精靈獎得主：Linni 孔。

五位教練獎得主：Nick Yang、祖惠銘、陳裕榮、郝慰國、彭景齊。