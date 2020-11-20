喬州重新計票完成 川普未能翻盤

喬州總統選舉重新計票結果出爐，州務卿表示與原先機器計票結果差異不大。圖為富頓郡選務人員正在重新計票。(美聯社)

喬治亞州19日完成人工重新計票，並未改變選舉結局，美聯社於周五官方認證計票結果前，率先宣布白登在喬州 勝選，成為1992年以來首度拿下喬州的民主黨總統候選人，確定獲得該州的16張選舉人票。同日，喬州聯邦法官Steven D. Grimberg則駁回了普陣營提出的尋求臨時限制令，以中止喬州大選結果認證的訴訟。

同日稍早，川普 陣營宣布周五將在喬州提告。川普代表律師、也是前紐約市長朱利安尼(Rudy Guiliani)表示，在亞特蘭大，共和黨人被阻擋觀看缺席選票計票過程；許多選民投票不只一次，或住在外州。他亦表示已握有恐嚇和更改票數的具體證據。

此次喬州重計了約500萬張選票。重算之前，白登以約1萬4000票的優勢領先。但重算期間共在四個郡發現未計數的選票，預計這差距將會拉近至約1萬2800票。

弗洛伊德郡(Floyd)發現了約2600張選票之前未被計算到，該郡的選務主任已遭革職。法耶特郡(Fayette)則發現2700張選票已清點，但未被上載至該郡的總數中。道格拉斯郡(Douglas)則發現了約300張選票未被上載到該郡總數內。沃爾頓郡(Walton)亦發現了約300張選票未被上傳到州系統中。

一旦州認證選舉結果，且其差異在0.5%之間，落敗方將有兩個工作日的時間要求重新計票。選務官員史特林(Gabriel Sterling)說，若仍要求重計，將會使用掃描器讀取選票並彙總票數。

而拉芬斯伯格之前接受CNN採訪時指出，共和黨籍參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)曾打電話給他施壓，要求作廢合法選票，讓川普翻盤。拉芬斯伯格還說葛理漢在電話中質疑喬州核對選民通訊投票 簽名的手續是否存有政治偏見，指稱選務人員可能故意放水，讓簽名不符的選票也列入計算。

葛理漢17日坦承確實打過電話，也同樣打給亞利桑納州、內華達州選務主管進行調查；這三州計票統計都是白登勝出，川普陣營正設法挑戰開票結果，葛理漢的動作引發高度爭議。

周末時，川普在推特發文抨擊拉芬斯伯格是「虛有其表的共和黨員」，聲稱喬州通訊投票舞弊嚴重，但遭拉芬斯伯格駁斥，並說在喬州為川普爭取重新計票的共和黨聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)是個「騙子」。