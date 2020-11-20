喬州重新計票完成 川普未能翻盤
喬治亞州19日完成人工重新計票，並未改變選舉結局，美聯社於周五官方認證計票結果前，率先宣布白登在喬州勝選，成為1992年以來首度拿下喬州的民主黨總統候選人，確定獲得該州的16張選舉人票。同日，喬州聯邦法官Steven D. Grimberg則駁回了普陣營提出的尋求臨時限制令，以中止喬州大選結果認證的訴訟。
同日稍早，川普陣營宣布周五將在喬州提告。川普代表律師、也是前紐約市長朱利安尼(Rudy Guiliani)表示，在亞特蘭大，共和黨人被阻擋觀看缺席選票計票過程；許多選民投票不只一次，或住在外州。他亦表示已握有恐嚇和更改票數的具體證據。
此次喬州重計了約500萬張選票。重算之前，白登以約1萬4000票的優勢領先。但重算期間共在四個郡發現未計數的選票，預計這差距將會拉近至約1萬2800票。
弗洛伊德郡(Floyd)發現了約2600張選票之前未被計算到，該郡的選務主任已遭革職。法耶特郡(Fayette)則發現2700張選票已清點，但未被上載至該郡的總數中。道格拉斯郡(Douglas)則發現了約300張選票未被上載到該郡總數內。沃爾頓郡(Walton)亦發現了約300張選票未被上傳到州系統中。
一旦州認證選舉結果，且其差異在0.5%之間，落敗方將有兩個工作日的時間要求重新計票。選務官員史特林(Gabriel Sterling)說，若仍要求重計，將會使用掃描器讀取選票並彙總票數。
而拉芬斯伯格之前接受CNN採訪時指出，共和黨籍參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)曾打電話給他施壓，要求作廢合法選票，讓川普翻盤。拉芬斯伯格還說葛理漢在電話中質疑喬州核對選民通訊投票簽名的手續是否存有政治偏見，指稱選務人員可能故意放水，讓簽名不符的選票也列入計算。
葛理漢17日坦承確實打過電話，也同樣打給亞利桑納州、內華達州選務主管進行調查；這三州計票統計都是白登勝出，川普陣營正設法挑戰開票結果，葛理漢的動作引發高度爭議。
周末時，川普在推特發文抨擊拉芬斯伯格是「虛有其表的共和黨員」，聲稱喬州通訊投票舞弊嚴重，但遭拉芬斯伯格駁斥，並說在喬州為川普爭取重新計票的共和黨聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)是個「騙子」。
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