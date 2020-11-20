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亞馬遜砸2340萬 在多若維爾建配送站

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞馬遜將在多若維爾市建立新的配送中心。(亞馬遜網站)
亞馬遜將在多若維爾市建立新的配送中心。(亞馬遜網站)

根據Databank Inc.資料顯示，亞馬遜在谷內郡(Gwinnett)與底克甫郡(DeKalb)交界、多若維爾市(Doraville)I-285北部的6945 Button Gwinnett Drive及4600 Northeast Expressway，斥資2340萬元購買了20畝土地，預計將興建一個新的配送站(Fulfillment Center)。

根據亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)報導，該工業用地的售價約為每畝120萬元，創下該地區的紀錄。

今年稍早亞馬遜已在亞特蘭大擴展了四個配送站，多若維爾市此地點將於2021年開放，將創造數百個工作，每小時最低工資為15元。

亞馬遜現在在全喬州擁有八個配送站，包括亞特蘭大、比爾福(Buford)和費爾本(Fairburn)。

配送站是亞馬遜履行訂單過程的最後一哩路。他們從配送和分類中心接收包裹，然後將其裝入車輛以交付給客戶。亞馬遜在全美擁有150多個配送站。亞馬遜的擴張正在推動亞特蘭大貿易和物流領域的增長，並有助於抵消新冠疫情對經濟造成的不利影響。

根據Brookings Institution的數據，在亞特蘭大貿易和物流部門工作的至少有21萬1000人，在全美大城市中排名第五。該部門包括倉庫工人，卡車司機和貨運代理。自11月初以來，亞特蘭大運輸和倉儲業的失業救濟申請人數下降了39％，是喬州就業部門中表現最好的之一。

隨著消費者購買習慣的改變和向電子商務的轉變，對物流設施的需求應會不斷增長。亞馬遜的整個配送中心網絡在亞特蘭大已擴展到至少1300萬平方呎，比去年底的規模幾乎翻了一倍。

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