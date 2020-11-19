天柏灣台灣商會 線上講座促貿易

Fish Lee負責人、中華民國僑務促進委員李三富分享從事國際貿易經驗。(孫博先提供)

為提升會員國際貿易知識，增進商會與主流社會及政府機構之溝通，佛州 天柏灣台灣 商會14日舉辦線上專業講座，邀請佛州經貿發展廳(Enterprise Florida ,Inc.)亞洲區業務主任John Diep，及Fisher Lee負責人、中華民國僑務促進委員李三富主講分享，會員上線踴躍，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州、領事孫博先及僑務秘書吳佩芬等人亦參加。

John Diep簡介貿易協會各項服務，並鼓勵中小企業踴躍參加線上國際商展，創造商機，若成功媒合國外廠商者，可獲得該廳高額補助。李三富則分享自身來美從事國際貿易數十年之經驗，他建議尋找穩定可靠的供貨來源，應從自身原有人脈向外擴展，如親友或現有的商業往來對象，可減少受騙上當的機會。

會長張瑞彬感謝會員參加他上任以來舉辦的第一個活動，未來亦將多舉辦類似活動，提供會員們商機交流及充實經貿訊息的機會。經文處長錢冠州亦致詞，指台灣是美國第11大經貿夥伴，佛州在亞洲第六大出口市場，希望未來繼續與天柏灣台商會及佛州經貿發展廳合作，促進雙邊經貿交流。此外，也分享台灣防疫 概況，以及捐贈佛州各地方政府口罩協助抗疫等，並提醒大家注意防疫。