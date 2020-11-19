我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

天柏灣台灣商會 線上講座促貿易

記者陳文迪／佛州報導
Fish Lee負責人、中華民國僑務促進委員李三富分享從事國際貿易經驗。(孫博先提供)
Fish Lee負責人、中華民國僑務促進委員李三富分享從事國際貿易經驗。(孫博先提供)

為提升會員國際貿易知識，增進商會與主流社會及政府機構之溝通，佛州天柏灣台灣商會14日舉辦線上專業講座，邀請佛州經貿發展廳(Enterprise Florida ,Inc.)亞洲區業務主任John Diep，及Fisher Lee負責人、中華民國僑務促進委員李三富主講分享，會員上線踴躍，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州、領事孫博先及僑務秘書吳佩芬等人亦參加。

John Diep簡介貿易協會各項服務，並鼓勵中小企業踴躍參加線上國際商展，創造商機，若成功媒合國外廠商者，可獲得該廳高額補助。李三富則分享自身來美從事國際貿易數十年之經驗，他建議尋找穩定可靠的供貨來源，應從自身原有人脈向外擴展，如親友或現有的商業往來對象，可減少受騙上當的機會。

會長張瑞彬感謝會員參加他上任以來舉辦的第一個活動，未來亦將多舉辦類似活動，提供會員們商機交流及充實經貿訊息的機會。經文處長錢冠州亦致詞，指台灣是美國第11大經貿夥伴，佛州在亞洲第六大出口市場，希望未來繼續與天柏灣台商會及佛州經貿發展廳合作，促進雙邊經貿交流。此外，也分享台灣防疫概況，以及捐贈佛州各地方政府口罩協助抗疫等，並提醒大家注意防疫。

佛州貿易協會亞洲區主任John Diep簡介該會提供之各項服務。(孫博先提供)
佛州貿易協會亞洲區主任John Diep簡介該會提供之各項服務。(孫博先提供)
天柏灣台灣商會舉辦國貿專業線上講座。(孫博先提供)
天柏灣台灣商會舉辦國貿專業線上講座。(孫博先提供)

編輯推薦

佛州 台灣 防疫

上一則

新州重災區4市鎮 擬停業24至72小時

下一則

慈濟線上講座 11/19談鼻塞 11/21聊疫情營養

延伸閱讀

全美10佳酒店 邁阿密海灘「菲亞娜」奪第2 佛州唯一入榜

全美10佳酒店 邁阿密海灘「菲亞娜」奪第2 佛州唯一入榜
經文處長拜會蒙市 盼了解台商需求

經文處長拜會蒙市 盼了解台商需求
佛州新冠確診逾87萬 估至明年3月死亡將達2.3萬人

佛州新冠確診逾87萬 估至明年3月死亡將達2.3萬人
僑委會民俗文化教師研習 11．8線上登場

僑委會民俗文化教師研習 11．8線上登場
三年未報稅 大法拉盛商會被取消免稅資格

三年未報稅 大法拉盛商會被取消免稅資格

張玲齡重視經濟 加州商會評滿分

張玲齡重視經濟 加州商會評滿分

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光