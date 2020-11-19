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紓困！邁阿密小企業獲2萬元 每家庭發250元

記者陳文迪／佛州報導
佛州疫情持續惡化，圖為民眾排隊等待檢測。(美聯社)
佛州疫情持續惡化，圖為民眾排隊等待檢測。(美聯社)

邁阿密市政府將撥款855萬元在兩項新冠疫情紓困計畫，幫助支持小商家和家庭購買食品。市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)18日舉行一次特別委員會會議，討論如何快速分配。該款項來自聯邦紓困法案，根聯邦規定，必須在12月31日之前用完。

議會一致通過，以355萬元購買大約1萬4000張超市禮品卡，每張價值250元。邁阿密市的居民只要提供州發行的身分證件並簽署宣誓書(affidavit)，證明自己受新冠疫情影響，便有資格獲得禮品卡，先到先得。邁阿密的社會服務部門(Dept of Human Services)將監督該計畫。

議會另投票通過一項額外的500萬元的小商家援助。年營收在100萬元或以下的企業將有資格獲得最高2萬元的補助，或去年年度總收入的20％，以金額較小者為準，以支付維持運營所需。如果25天後，資金沒有用盡，該市將把收入門檻提高到200萬元，非營利組織將有資格申請。

邁市的住房和社區發展局將管理商業援助計畫，申請人將需要提供文件，證明公司位於邁阿密市，收入損失證明，公司的數據通用編號系統(DUNS)編號和一份宣誓書，說明業主沒有使用其他聯邦資金來支付費用。業主還必須同意審核其援助款之使用情況。

申辦詳情可關注邁阿密市府網站：www.miamigov.com。

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