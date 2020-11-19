染疫破90萬 5市長籲全州戴口罩

佛州衛生廳18日新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據)

州衛生廳18日報告增7925例新病例，死亡增87人，佛州 染疫人數破90萬，達90萬5248例，死亡1萬7949人，就醫累計5萬2637病例，已檢測 逾670萬人。面對病例激增，佛州五位市長18日向州長德桑提斯(Ron DeSantis)要求實施全州戴口罩，並恢復地方政府對新冠疫情管控，加強接觸者追蹤並增加州 府資助的檢測。

由兩黨組成的市長聯盟主要代表受災嚴重的南佛州的城市，五位市長分別來自邁阿密戴德郡及鮑爾郡，包括邁阿密海灘市長吉爾伯(Dan Gelber)，海利亞(Hialeah)市長赫南德茲(Carlos Hernandez)，邁阿密海岸村(Miami Shores Village)市長維格(Crystal Wager)，日出市(Sunrise)市長萊恩(Michael Ryan)和西佛州聖彼得堡市長克里斯曼(Rick Kriseman)。他們沒有明確要求關閉商業，但概述對州長的四項要求：強制要求全州戴口罩，授權地方政府採取防疫措施，改善聯繫追蹤以增加州對新冠檢測的撥款。

召開會議的吉爾伯指州長實行牛群免疫政策，希望他改變主意並聽取地方意見。州長今年9月簽署工作權(right to work)行政命令，終止州和一些地方政府防疫規定。導致邁阿密戴德郡停止對未戴口罩者罰款，並重新開放酒吧和夜總會，該郡的宵禁也違反州長行政令。邁阿密戴德郡醫院收治的新冠患者數量激增，10月底到11月16日的兩周期間增加34％。

由於新冠疫情，州教育廳長18日表示，儘管對學區的資助仍在審查中，學生將在整個學年結束前都被允許在線上課。