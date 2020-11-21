亞城和平超市感恩回饋大贈送豬腳、金錢腱、貴妃雞、烤鴨組成中式大餐 滿50元送一箱大白菜

和平超市位於Chamblee市百福大道上。

感恩節要與家人分享哪些大餐？來道紅燒豬腳燉白菜、香滷金錢腱、清燉走地貴妃雞、熱炒中國 芥蘭，再配上油炸餅和超大肉粽等中式大餐吧。至於美國傳統的烤火雞，因口感乾柴，不如換一隻肥滋滋的大烤鴨代替吧！這些位於喬治亞州中國城附近的和平超級市場(Hoa Binh Supermarket)，都為大家準備好了，因為這些食物都是和平從11月20日(周五)到11月30日(周一)推出感恩回饋的特價品。

據了解，這個季節的大白菜最為香甜，也就是為何韓裔採用此季節的大白菜醃漬一年份的泡菜。深深了解消費者需求和平超市，為感謝顧客的支持，凡是在特價期間購物滿50元，便可獲價值12.99元、一箱50磅重的大白菜。

和平超市是亞特蘭大都會 區老字號的亞洲超市，從1980年代開業以來，以近40年的光陰屹立亞城，照顧了無數異鄉遊子的五臟廟和生活所需。該超市以BBQ燒烤著名，烤鴨、燒豬和叉燒遠近馳名，很多人專門到和平買燒臘，不僅好吃、價格實惠，還可以預定烤乳豬。

雖說感恩節食物主角是火雞，但火雞肉質較粗，除了翅膀部位的肉嫩些，常常不對華人的胃，不如到和平超市買一隻皮酥肉嫩的烤鴨應景。便宜又鮮嫩多汁的烤鴨，肥而不膩，再蘸著甜麵醬，和蔥一起包在小餅裡，比起火雞好吃多了。

超市負責人表示，由於全店肉類均直接從肉廠進貨，因此雞鴨牛豬價格便宜，一隻烤鴨16.95元在亞特蘭大 都會區僅此和平一家。這次的特價品中，繼續推出金錢腱一磅3.29元，還有切豬腳一磅1.99元，價格便宜又新鮮，由於非常受到大眾歡迎和搶購，因此一人限購5磅。另外，自然放養而肉質實在、口感佳的永利走地貴妃雞，一隻11.99元。

這次推出的特價商品還有炸油餅買五送一，每個約兩磅重的越南大肉粽8.88元，每日僅賣20個，售完為止；大芋頭原價一磅0.59元，特價0.48元；中國芥蘭原價一磅1.49元，特價1.29元；東南亞著名的泡麵Sedaap，原味乾撈麵、檸檬香墨魚湯麵、韓式辣雞炒麵都是特價一箱12.95元；泰式粿條Pad Thai Noodle一包0.99元；泰式香蕉一磅0.69元；Foco Coco椰子汁原價一箱28.95元，特價25.95元；壽星公煉乳14oz一罐1.99元；法式滴漏咖啡Café Du Monde原價一罐5.99元，特價5.28元。

和平超市還有各類商品出售，舉凡各類熟食，鮮榨甘蔗汁，唐山什貨，游水海鮮，四時瓜果，新鮮肉類，港式燒臘，參茸補品，各式禮品，家庭用品，零售、批發，在這兒應有盡有。和平超市地址：4897 Buford Hwy NE, #116, Chamblee, GA 30341 ，電話：770-457-3383 、770-457-33889，營業時間：上午9時30分至下午8時。