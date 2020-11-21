我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

亞城和平超市感恩回饋大贈送豬腳、金錢腱、貴妃雞、烤鴨組成中式大餐 滿50元送一箱大白菜

亞特蘭大工商組
和平超市位於Chamblee市百福大道上。
和平超市位於Chamblee市百福大道上。

感恩節要與家人分享哪些大餐？來道紅燒豬腳燉白菜、香滷金錢腱、清燉走地貴妃雞、熱炒中國芥蘭，再配上油炸餅和超大肉粽等中式大餐吧。至於美國傳統的烤火雞，因口感乾柴，不如換一隻肥滋滋的大烤鴨代替吧！這些位於喬治亞州中國城附近的和平超級市場(Hoa Binh Supermarket)，都為大家準備好了，因為這些食物都是和平從11月20日(周五)到11月30日(周一)推出感恩回饋的特價品。

據了解，這個季節的大白菜最為香甜，也就是為何韓裔採用此季節的大白菜醃漬一年份的泡菜。深深了解消費者需求和平超市，為感謝顧客的支持，凡是在特價期間購物滿50元，便可獲價值12.99元、一箱50磅重的大白菜。

和平超市是亞特蘭大都會區老字號的亞洲超市，從1980年代開業以來，以近40年的光陰屹立亞城，照顧了無數異鄉遊子的五臟廟和生活所需。該超市以BBQ燒烤著名，烤鴨、燒豬和叉燒遠近馳名，很多人專門到和平買燒臘，不僅好吃、價格實惠，還可以預定烤乳豬。

雖說感恩節食物主角是火雞，但火雞肉質較粗，除了翅膀部位的肉嫩些，常常不對華人的胃，不如到和平超市買一隻皮酥肉嫩的烤鴨應景。便宜又鮮嫩多汁的烤鴨，肥而不膩，再蘸著甜麵醬，和蔥一起包在小餅裡，比起火雞好吃多了。

超市負責人表示，由於全店肉類均直接從肉廠進貨，因此雞鴨牛豬價格便宜，一隻烤鴨16.95元在亞特蘭大都會區僅此和平一家。這次的特價品中，繼續推出金錢腱一磅3.29元，還有切豬腳一磅1.99元，價格便宜又新鮮，由於非常受到大眾歡迎和搶購，因此一人限購5磅。另外，自然放養而肉質實在、口感佳的永利走地貴妃雞，一隻11.99元。

這次推出的特價商品還有炸油餅買五送一，每個約兩磅重的越南大肉粽8.88元，每日僅賣20個，售完為止；大芋頭原價一磅0.59元，特價0.48元；中國芥蘭原價一磅1.49元，特價1.29元；東南亞著名的泡麵Sedaap，原味乾撈麵、檸檬香墨魚湯麵、韓式辣雞炒麵都是特價一箱12.95元；泰式粿條Pad Thai Noodle一包0.99元；泰式香蕉一磅0.69元；Foco Coco椰子汁原價一箱28.95元，特價25.95元；壽星公煉乳14oz一罐1.99元；法式滴漏咖啡Café Du Monde原價一罐5.99元，特價5.28元。

和平超市還有各類商品出售，舉凡各類熟食，鮮榨甘蔗汁，唐山什貨，游水海鮮，四時瓜果，新鮮肉類，港式燒臘，參茸補品，各式禮品，家庭用品，零售、批發，在這兒應有盡有。和平超市地址：4897 Buford Hwy NE, #116, Chamblee, GA 30341 ，電話：770-457-3383 、770-457-33889，營業時間：上午9時30分至下午8時。

和平超市食物和商品感恩特惠中，購滿50元可獲贈一箱50磅重的大白菜。
和平超市食物和商品感恩特惠中，購滿50元可獲贈一箱50磅重的大白菜。
烤鴨是和平超市最受歡迎的特色商品之一，全鴨一隻僅16.95元，完全可以取代火雞，...
烤鴨是和平超市最受歡迎的特色商品之一，全鴨一隻僅16.95元，完全可以取代火雞，作為感恩節大餐。
和平超市以同一品牌貨物齊全為其特色。
和平超市以同一品牌貨物齊全為其特色。

編輯推薦

中國 大都會 亞特蘭大

上一則

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

下一則

佛光會捐1萬口罩 助公校社團排練

延伸閱讀

感恩節居家慶祝…烤火雞不敗祕訣 專家教你做

感恩節居家慶祝…烤火雞不敗祕訣 專家教你做
媽媽家滷味 推感恩火雞套餐

媽媽家滷味 推感恩火雞套餐
感恩節居家過節 美食達人和米其林廚師教你大菜秘訣

感恩節居家過節 美食達人和米其林廚師教你大菜秘訣
感恩節火雞 變小變貴

感恩節火雞 變小變貴
受疫情影響 今年感恩節火雞變小變貴

受疫情影響 今年感恩節火雞變小變貴
疫情不退…感恩節吃火雞熱情不減

疫情不退…感恩節吃火雞熱情不減

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

射光整個彈匣 女教師上學途中槍殺兒子

2020-11-16 20:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫