我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

全美宜居城市 夏樂第6 三角區第11

記者王政賢／北卡羅來納州報導
夏樂市在美國新聞與世界報導「最宜居城市」排名中位居第六。(Charlotte NC臉書)
夏樂市在美國新聞與世界報導「最宜居城市」排名中位居第六。(Charlotte NC臉書)

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)調查全美150個人口最多的都會區的數據，包括生活費用、就業市場、犯罪率、教育質量等，做出「最宜居城市」排名，北卡有三個地區進入前35名，包括夏樂市排名第六，由洛麗(Raleigh)、杜倫(Durham)和教堂山(Chapel Hill)組成的「三角區」排名第11，山城艾許維爾 (Asheville)排名第34。

該調查中，科羅拉多州的博爾德市(Boulder)和丹佛市，分居第一名和第二名，德州奧斯汀(Austin)排名第三。

該報告指出，夏樂既有老式的南部魅力，又是充滿活力的國際大都市，吸引了來自世界各地的人。它的氣候比佛羅里達州更好，其房價和生活費用也比紐約市更平易近人。

三角地區則以其研究、技術淵源和大學競爭而著稱，吸引了許多年輕、多元且受過良好教育的居民；三角區還有許多綠色空間、博物館以及持續發展的藝術和音樂活動。

北卡州另外三個入榜的城市為：希科里(Hickory)，溫莎市(Winston-Salem)和綠堡(Greensboro)。

編輯推薦

教育 北卡 紐約市

上一則

北卡心理健康講座 華二代及家屬分享心路歷程

下一則

德州各地醫護短缺 「行醫護士」角色吃重

延伸閱讀

殘殺13婦女 英國連環殺人魔染新冠肺炎後病故

殘殺13婦女 英國連環殺人魔染新冠肺炎後病故
北卡、喬州 並列最佳商業環境州 美東南5州進入前10

北卡、喬州 並列最佳商業環境州 美東南5州進入前10
家庭聚會 有人感染就危險

家庭聚會 有人感染就危險
北卡提前投票夯 白登加碼：站出來奪回民主

北卡提前投票夯 白登加碼：站出來奪回民主
全美最宜居城市 華府跌至30名

全美最宜居城市 華府跌至30名
「共和黨夢魘」 巴維理：「杜然報告」選前不公布

「共和黨夢魘」 巴維理：「杜然報告」選前不公布

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年