全美宜居城市 夏樂第6 三角區第11

夏樂市在美國新聞與世界報導「最宜居城市」排名中位居第六。(Charlotte NC臉書)

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)調查全美150個人口最多的都會區的數據，包括生活費用、就業市場、犯罪率、教育 質量等，做出「最宜居城市」排名，北卡 有三個地區進入前35名，包括夏樂市排名第六，由洛麗(Raleigh)、杜倫(Durham)和教堂山(Chapel Hill)組成的「三角區」排名第11，山城艾許維爾 (Asheville)排名第34。

該調查中，科羅拉多州的博爾德市(Boulder)和丹佛市，分居第一名和第二名，德州奧斯汀(Austin)排名第三。

該報告指出，夏樂既有老式的南部魅力，又是充滿活力的國際大都市，吸引了來自世界各地的人。它的氣候比佛羅里達州更好，其房價和生活費用也比紐約市 更平易近人。

三角地區則以其研究、技術淵源和大學競爭而著稱，吸引了許多年輕、多元且受過良好教育的居民；三角區還有許多綠色空間、博物館以及持續發展的藝術和音樂活動。

北卡州另外三個入榜的城市為：希科里(Hickory)，溫莎市(Winston-Salem)和綠堡(Greensboro)。