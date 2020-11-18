北卡第三期重啟延長至12/4 酒吧、娛樂場所室內限10人

北卡州長庫柏(Roy Cooper)發布176號行政命令，將重啓第三期延長至12月4日。(美聯社)

為遏止北卡 不斷增加的新冠病例數，州長庫柏(Roy Cooper)發布176號行政命令，將第三期重啟延長至12月4日，並將室內聚會人數限制從25人減為10人。由於感恩節假期將至，此舉可能會使許多酒吧和娛樂場所老闆不滿，準備聚會的民眾也會感到沮喪。

夏樂觀察報(Charlotte Observer)報導，該市夜總會Scorpio經理Michael Sharpton表示，現在的營業額不到其正常業務的20％。他說，酒吧和夜總會應被視為餐館一樣對待，自5月以來允許在室內以50％的容量營業。

在庫柏宣布該命令後，Hattie's Tap＆Tavern酒吧老闆Jackie DeLoach感到憤怒。她說，隨著天氣轉冷，預計病例數將繼續攀升，酒吧也很難僅靠戶外座位繼續提供服務，而且如此慘澹的業績也將無法支撐全職員工。

最新數據顯示，COVID-19在北卡的傳播範圍正在急速擴大，在過去一周中，新增病例數達到每10萬人有158.4人，而陽性率上升到7.5％。

而夏樂地區公校 校車司機的短缺，使夏樂-梅克倫堡的公立學校 無法遵守重開的時間表，導致該區大部分中學將延遲到2021年重開。