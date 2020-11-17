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全美10佳酒店 邁阿密海灘「菲亞娜」奪第2 佛州唯一入榜

記者陳文迪／佛州報導
全美十佳酒店第二名邁阿密海灘菲亞娜酒店。(取自官網)
全美十佳酒店第二名邁阿密海灘菲亞娜酒店。(取自官網)

CondeNast Travele近期發布2020年全美最佳酒店讀者選擇獎榜單，邁阿密海灘菲亞娜酒店(Faena Hotel Miami Beach)入榜前十獲第二名，在世界最佳酒店排名中，菲亞娜居第12，為佛州唯一入榜酒店。

菲雅娜酒店以彷如愛麗絲夢遊仙境的氛圍獲青睞，擁有白沙海灘，富麗堂皇的廳堂裝飾，特色房間，以及阿根廷超級廚師提供的美食和飲品等。

全美十佳酒店冠軍為加州的Olema House Point Reyes，三至十名依序為波士頓的15號燈塔(XV Beacon)，華盛頓特區威拉德洲際酒店(InterContinental The Willard)，洛杉磯的寫意洛杉磯(Freehand Los Angeles)，芝加哥維爾京酒店(Virgin Hotels Chicago)，華盛頓特區瑰麗酒店(Rosewood Washington D.C.)，辛辛那提21C博物館酒店(21c Museum Hotel), Cincinnatti)以及丹佛的藝術酒店(The Art, a Hotel)以及曼菲斯的胡酒店(Hu Hotel)。

今年由於疫情，大部分地區的旅遊均暫停，為該獎33年來首度參與投票者幾乎無人出差旅行的情況下進行票選，為在心目中留下最佳印象的酒店投票點讚。

全美十佳酒店第二名邁阿密海灘菲亞娜酒店。(取自官網)
全美十佳酒店第二名邁阿密海灘菲亞娜酒店。(取自官網)
全美十佳酒店第二名邁阿密海灘菲亞娜酒店。(取自官網)
全美十佳酒店第二名邁阿密海灘菲亞娜酒店。(取自官網)

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