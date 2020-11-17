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塔城學者康培莊 新書看台灣選舉

塔拉哈西訊
台海兩岸關係學者康培莊博士日前出版的新書「台灣的政黨如何從選舉中爭取勝利」封面截圖。(康培莊提供)
台海兩岸關係學者康培莊博士日前出版的新書「台灣的政黨如何從選舉中爭取勝利」封面截圖。(康培莊提供)

塔城作家、美國台海兩岸關係學者康培莊博士(John Copper)近日由 World Scientific Publishing出版新書「台灣的政黨如何從選舉中爭取勝利」(Taiwan's Politics in Action: Struggling to Win at the Ballot Box)。作者首先分析有關選舉的理論，構想或簡單觀念，尤其是誰贏得選舉以及為什麼選舉等。書中內容包括：選舉與台灣政治、台灣2018年選舉(過渡浪潮？)、台灣2020年選舉，副總統選舉和立法選舉(是否是分水嶺？)、問題(最終結論和預測)。

康培莊考察台灣最近兩次選舉，應用到2018年地方公職人員選舉，以及2020年總統和立法委員選舉中，給讀者提供有關如何獲勝的證據；他認為台灣的民主正在受到挑戰。康培莊已出版28本書與台灣政治有關的書，有興趣者可上亞馬遜關注：https://www.amazon.com/Taiwans-Politics-Action-truggling-Ballot/dp/9811224250。 (吳天順)

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