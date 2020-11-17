王翼龍 與喬治亞理工師生談「台灣防疫經驗」

王翼龍以「台灣防疫經驗」及「台美關係」為題，向喬治亞理工學院師生進行視訊座談。(經文處提供)

近日適逢世界衛生大會(WHA)復會，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍，日前以「台灣防疫 經驗」及「台美關係」為題，與喬治亞理工學院(Georgia Tech) Sam Nunn國際事務學院40多位碩、學士生及教授視訊座談，提升美國 年輕世代對台灣議題的認識。

王翼龍說明，台灣優異防疫表現取決於四大關鍵措施：超前部署、資訊透明、充足防疫物資及有效的追蹤、隔離。目前僅有570餘案例，7例死亡，並提供大量防疫物資給包括美國等80多國協助抗疫，獲全球稱為「台灣模式」。此外，作為最先預警世界衛生組織(WHO)的國家，台灣防疫貢獻舉世皆知。但近日召開的世界衛生大會卻將台灣排除在外，是政治凌駕公衛，也是國際社會的巨大損失。

王翼龍說，台美關係目前處於最佳狀態，先前美國指派自1979年以來最高階之兩位官員訪台，分就抗疫及經濟合作與台灣交流，另近幾年對台軍售的質與量、公開支持及協助台灣國際參與作為、國會通過的友我法案，均為歷往之最。

座談中學生針對台灣在WHO及其他國際組織的地位、哪些國家支持台灣加入WHA，哪些國家尋求台灣防疫協助及台灣如何與國際組織內部獲取資訊等面向提問。

王翼龍回覆，台灣因中國政府阻撓，長期被排除於聯合國體系之外，過去曾以觀察員身分參加WHA，期間貢獻良多，但近年因政治因素未再獲邀；近日友邦及理念相近國家均在世衛大會上公開支持台灣，譴責中國將政治利益置於專業之上，阻撓台灣貢獻防疫經驗，多國領袖也紛紛力挺「台灣模式」，其中美國衛生部長Alex Azar先前訪台進行防疫合作即為最佳例證。

而選後台美政府關係及台灣該如何提升國際能見度？王翼龍說明，在台灣關係法基礎下，台美長期互動良好，美國作為台灣最重要夥伴，雙方在政治、經濟、軍事、教育文化各領域均緊密交流，且台灣長期與美兩黨維繫友好關係，預期新政府上任後將持續友台並加強合作；另疫情期間，台灣政府優異的防疫提供協助，對於提升台灣國際能見度有很大效果，台灣也會繼續貢獻一己之力，讓世界看見台灣。