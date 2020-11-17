美東南玉山科技創意賽、青年獎 線上頒獎

今年度玉山青年獎得主。(螢幕截圖)

美東南玉山科技協會今年由於疫情 關係，取消11月的年會，而2020年的創意競賽和青年獎頒獎典禮，則改採網路進行。

當天典禮由王百亨主持。理事長邊銓表示，由於疫情，今年玉山的許多活動取消，但相信未來能夠繼續。感謝各贊助者及會員們持續支持。他說今年青年獎是第27年舉辦，創意競賽則是自2018年開始，鼓勵年輕人多多參與，將創意化為實物。

駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，台灣 政府有交換計畫及獎學金計畫，辦事處也大力贊助，希望藉此鼓勵年輕人追夢，他並邀請亞城當地年輕人及學者，拜訪台灣或是求學進行交流。他也感謝玉山長年辦理這樣的活動，鼓勵栽培年輕人不遺餘力。他祝福當天各項得獎者，在學業生活上更將精進，未來一切發展順利。

亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩表示，玉山人才濟濟，每年年會探討的主題也與社會及科技脈動都有相互關聯。當天她也代表僑委會頒發感謝狀給玉山，感謝他們先前與甘斯維爾台灣商會、華人活動中心共同捐獻防疫物資給富頓郡(Fulton)政府。

玉山創意競賽獎鼓勵大學生發揮創意及創業家精神，今年由尹立伯負責籌畫。他表示，即使疫情限制生活，但不該限制創意，所以玉山持續辦理活動，今年更辦理了mentorship計畫。今年創意競賽獎，第一名由喬治亞理工學院(Georgia Tech)的Huck Yang和Yi-Chieh Liu，以「以智能呼吸聲的分類預診斷肺浸潤」(Smart Respiratory Sound Classification for Pulmonary Infiltrates Pre-Diagnosis)提案拿下。第二名則由維吉尼亞理工學院(Virginia Tech)的Jyotirmoy Mukherjee及Anish Gorantiwar，以「以智能輪胎改善其潮濕時的抓地力」(Tire Wet Traction Improvement using Intelligent Tires)奪得。

而玉山青年獎獎學金，今年共頒發給九位優秀華裔青年。獎學金基金會主席曹力達表示，該獎學金旨在於獎勵優秀的華裔高中生，並且讓學生經由申請過程提前練習大學申請流程，玉山並會舉辦往年得獎者的聚會活動，前輩可提供經驗給予後進。

當天並宣布明年理事長將由倪寧聖擔任。他表示，未來將持續協會宗旨，希望疫情盡早和緩，明年能夠順利舉行年會。