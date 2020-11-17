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反擊「無作為」批評 坎普延長喬州防疫

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

隨著喬治亞州新冠疫情繼續加速成長，州長坎普(Brian Kemp)上周五再次將該州的防疫準則延至本月30日。

該準則包括聚會上限不可超過50人，「建議」民眾戴口罩，但並非強制。

此項最新命令是在愛默蕾大學(Emory)醫學院副院長、傳染病專家迪里奧(Carlos Del Rio)博士敦促頒布口罩令，並譴責州和國家兩層級針對防疫「領導真空」 (leadership vacuum)後所頒布。

迪里奧說：「沒有高官在討論防疫，或告訴民眾該怎麼辦。」

上周六喬州新確診2553例，這是本月第二次突破2500。當天的七日新案件滾動平均數達到1929.7，是自9月7日以來的最高水平。

截至周六下午，喬州總計有38萬4997例確診。迄今為止的死亡人數為8462。但自疫情流行以來，該州還有494例「可能」因新冠病毒死亡的案例。

迄今喬州住院人數為3萬3216例，重症加護病房的住院人數為6220例。全州ICU病床的使用率略降，目前為81.5％，但並非所有ICU病床都被COVID-19患者使用。呼吸器則有27％正在使用中。

喬州並未提供多少患者已康復的訊息。

亞特蘭大都會區和其他大城市仍具有最高的陽性比率，其中富頓郡(Fulton)、谷內郡(Gwinnett)及卡布郡(Cobb)仍舊處於領先地位。

亞特蘭大都會區或附近的郡死亡人數也最高，前三名為富頓郡、卡布郡、谷內郡。

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