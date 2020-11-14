全美首座垂直起降空中計程車中心 落腳奧蘭多諾娜湖

德國公司Lilium將在奧蘭多諾娜湖地區建立全美第一個共享飛機航站。(視頻翻拍)

奧蘭多市政府和Lilium公司本周宣布，計畫在奧蘭多諾娜湖的Aerotropolis建造美國 首座垂直起降航道機場 (Vertiport)，造價估計為2500萬元，可以垂直起降的飛機名為eVTOL，可容納四名乘客和一名飛行員，完全由電池驅動，有36具引擎，時速200哩，飛航以奧蘭多為起點半徑186哩內的站點。

來源：YouYube

乘客將使用手機App預訂，並在諾娜湖的垂直機場站登機。初期票價與商務艙機票相似，與火車票價相比將具有競爭力，而且速度更快。運營五到十年後，票價可能降到以相同距離行駛汽車的成本。

市議會同意十年內向Lilium提供近100萬元的稅收減免，以鼓勵在5萬6000平方呎的垂直機場創造143個工作崗位。

Lilium由歐洲工程師於五年前成立，從投資者獲得3億7500萬元，總部位於慕尼黑，員工600名。Lilium執行長格柏(Remo Gerber)說，Lilium Jet是一種全新的飛機，每具引擎的功率輸出以及每個機翼的傾斜邊緣均可獨立調節。eVTOL飛機零排放，於2019年首飛，公司正努力推動自動駕駛功能。

Lilium希望一次充電，飛機就可以在一小時內行駛185哩，將旅客從奧蘭多送到坦帕。選擇諾娜湖為佛州 飛航網路首個樞紐，因為該社區在設計時即已考慮環保生活，而且距奧蘭多國際機場很近。

Lilium計畫到2025年在全球多個地區進行商業運營。Lilium噴氣機即將獲得歐洲航空安全局和FAA的認證，在設立美國地區的垂直航站機場，也需取得聯邦航空管理局的批准和認證，美國聯邦航空局(FAA)已宣布，期望最早在2023年發布電動VTOL飛機的認證。