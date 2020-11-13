美東南區學人協會 線上談5G、6G及網安

美東南區學人協會(CAPASUS)於日前舉辦2020年年會，以視訊方式進行。右上為會長朱子宇。(螢幕截圖)

美東南區學人協會 (CAPASUS)於日前舉辦2020年年會，以視訊方式進行。今年的主題為「5G to 6G 技術及應用及電腦網路安全」。會長朱子宇指出，這是44年以來協會第一次以線上方式舉辦年會。由於疫情大家居家避疫，但網路使看病，學習，上班等皆成為可能，線上需求變大，5G及6G的無線網路會是未來人們社交及經濟活動的重要平台。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，學人協會每年的主題都領先於一般大眾。當科技越尖端，風險可能越大，如資料外洩，勒索軟體等，今日主題提供來賓們眾多有用的資訊。駐華府科技組組長楊琇雅則感謝學人協會提供很好的平台給在美及台灣 的學人，促進交流合作。

當天會議中，喬治亞理工學院張繼昆教授說明了現行5G技術的進程以及對於6G技術的需求，並詳述該校在下一6G無線網路的技術發展方向，還有人工智慧及各種應用程式的展望。

喬治亞理工學院蔡宜長教授則談論了新冠病毒的傳播追蹤及時空分析。他說由衛星導航及藍芽追蹤感染者，追蹤接觸途徑，再經由數據分析，可用來預測高感染區並提供即時更新資訊。他並比較了新加坡 及台灣兩國不同的傳播追蹤方式以及相關衍生的隱私問題。他也提到了該校內部COVID-19的大數據及將來疫苗分配的問題。

而南卡大學電腦科學及工程系黃金澤教授則針對最近干擾政府部門、商業及個人用戶的勒索軟體(ransomware)，分析其散播路徑及意圖，並且教導大家該如何避免，及如果遇上了的正確反應措施。

當天並介紹了協會新任會長張嘉蘭博士及副會長陳美蘭博士。