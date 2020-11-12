美蘭扶輪藝術節 籌款為耆老送餐

第44屆美蘭扶輪藝術節藝術創作之一。(取自臉書官網)

第44屆美蘭扶輪藝術節(Maitland Rotary Art Festival)將於11月13日(周五)至15日再次登場，以現場及在線混合模式進行，有較小規模的會展攤位，並擴大在線畫廊至12月20日，讓藝術家展售創作。該活動為扶輪社的年度最大籌款活動，收益將贊助當地組織和藝術家。該會今年已贊助包括為耆老送餐(Meals on Wheels)，聯合抗餓(United Against Poverty)、中佛州 燈塔(Lighthouse Central Florida)等十餘組織逾4萬元。

現場會展在百合湖公園(Lake Lily Park)，涵蓋玻璃、珠寶、繪畫、攝影 、陶器和雕塑 等各類創作，除了佛州本地藝術家外，還有來自全美各州的藝術家將競逐最佳展覽獎，十項最佳頭獎和三項評委獎，獎金自250至1000元不等。線上藝術展：http://bit.ly/artunderthestars，藝術展免費入場，開放時間及餘興節目、美食攤等詳情可上網：maitlandrotaryartfestival.com。地址：701 Lake Lily Dr. Maitland, FL 32751。