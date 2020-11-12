伊塔登陸坦帕 緊急狀態郡縣增

11日佛羅里達州部分地區已發布龍捲風警訊。(國家氣象局邁阿密南佛州NWS Miami)

熱帶風暴 伊塔(Eta)今日(12日)登陸佛州 西海岸坦帕地區，州長德桑提斯11日擴大原緊急狀態 令涵蓋的南佛州郡縣範圍，包括墨西哥灣沿岸和中北佛州多郡，在還剩兩周的颱風季節裡防範伊塔。

11日上午短暫增強為一級颶風的伊塔，預計12日襲擊雪松礁(Cedar Key)和水晶河(Crystal River)之間，然後橫掃穿過甘城(Gainesville)和傑城地區(Jacksonville)，進入大西洋。

緊急狀態郡包括阿拉丘郡(Alachua)，柑橘郡(Citrus)，迪克西(Dixie)，吉爾克里斯特(Gilchrist)，賀蘭多(Hernando)，希爾斯布洛郡(Hillsborough)，李維郡(Levy)，海牛郡(Manatee)，馬利安郡(Marion)，帕斯可郡(Pasco)，潘勒斯郡(Pinellas)，沙洛蘇打郡(Sarasota)和薩姆特郡(Sumte)。

從迪克西郡以南到海牛郡在颶風監視中，波克郡(Polk)，阿拉丘郡和馬利安郡等內陸郡則發布熱帶風暴警告。

德桑提斯並致函川普總統，要求他在伊塔登陸前宣布佛羅里達的登陸前緊急狀態(pre-landfall emergency)。日前遭受伊塔風雨的侵襲，南佛州仍有5萬戶斷電。

國家氣象服務中心(The National Weather Service)警告中佛州北部可能有龍捲風，湖郡(Lake)和瓦露西亞郡(Volusia counties)的危險最大。坦帕以北的Fort Richey堡地區，浪高或達九呎。

太陽輕軌列車(SunRail)周四暫停服務，預計周五可重新運行。高速公路巡邏隊呼籲民眾勿在淹水的道路行駛，降低速度，也提醒75號州際公路也可能有大風。