「花房姑娘」馬春蓓 寫書、作畫繪中年

馬春蓓參加藝術展覽。(馬春蓓提供)

夏樂市的「花房姑娘」馬春蓓，日前與朋友向中國 廣東INTOUCH觸公益藝術展捐贈了6500元人民幣 和十幅畫作，受到廣東省與人公益基金會的肯定。藝術展主辦單位指出，馬春蓓熱愛繪畫和花草，她的畫無不充斥著瑰麗的想像，充滿了浪漫主義。

在夏樂地區園藝愛好者中，「花房姑娘」的名字已為大家熟悉。馬春蓓表示，自己的筆名來自於一首歌「花房姑娘」，只因她很喜歡其中兩句：「你說我世上最堅強，我說你世上最善良」，希望自己也能成為最堅強、善良的人。

馬春蓓說她從沒有專門學過畫，只是一直很想做服裝設計。她在學時期主修英語和國際貿易專業，2013年，創作了言情小說「黛西夫人的情人」。六年前，開始陪孩子在瓷片上練習作畫，結果被家長發現，大家都說這些畫非常好。因此，她拿起油畫筆，就一直沒有放下。她說她的作品主要來自於生活，尤其是與他人及社會的接觸。

過去六年裡，她已有70多張畫作被收藏。收藏者包括前美國 民間藝術協會北卡分會會長和夏樂地區檢察官辦公室。她也參加了約15個藝術展，畫作也在夏樂畫廊Coffey&Thompson Gallary長期展示。2017年，馬春蓓把她在夏樂市首屆中國文化節會場中展售畫作的收入，全部捐給文化節主辦單位。