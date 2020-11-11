「花房姑娘」馬春蓓 寫書、作畫繪中年
夏樂市的「花房姑娘」馬春蓓，日前與朋友向中國廣東INTOUCH觸公益藝術展捐贈了6500元人民幣和十幅畫作，受到廣東省與人公益基金會的肯定。藝術展主辦單位指出，馬春蓓熱愛繪畫和花草，她的畫無不充斥著瑰麗的想像，充滿了浪漫主義。
在夏樂地區園藝愛好者中，「花房姑娘」的名字已為大家熟悉。馬春蓓表示，自己的筆名來自於一首歌「花房姑娘」，只因她很喜歡其中兩句：「你說我世上最堅強，我說你世上最善良」，希望自己也能成為最堅強、善良的人。
馬春蓓說她從沒有專門學過畫，只是一直很想做服裝設計。她在學時期主修英語和國際貿易專業，2013年，創作了言情小說「黛西夫人的情人」。六年前，開始陪孩子在瓷片上練習作畫，結果被家長發現，大家都說這些畫非常好。因此，她拿起油畫筆，就一直沒有放下。她說她的作品主要來自於生活，尤其是與他人及社會的接觸。
過去六年裡，她已有70多張畫作被收藏。收藏者包括前美國民間藝術協會北卡分會會長和夏樂地區檢察官辦公室。她也參加了約15個藝術展，畫作也在夏樂畫廊Coffey&Thompson Gallary長期展示。2017年，馬春蓓把她在夏樂市首屆中國文化節會場中展售畫作的收入，全部捐給文化節主辦單位。
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