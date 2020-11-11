感恩節聚會因疫情減少 火雞市場受衝擊

今年由於疫情影響，感恩節的火雞消費市長可能大受影響。(維基百科)

今年秋冬由於新冠病毒和流感病毒聯合夾擊下，對身為美國 感恩節傳統的火雞養殖戶而言，可能並不好過。狂飆的疫情 ，可能將中斷美國50年來火雞消費市長的穩步增長。

根據農業部的數據，美國是世界上最大的火雞生產國和出口國，有10%的產量銷往國外。在1970年，國人平均食用火雞肉8磅，而到了2019年，美國國內火雞肉消費量達到了53億磅，人均16磅，總產值達到43億元。而北卡 在全國火雞生產中排名第二，去年生產了超過3250萬隻火雞。

美國肉製品公司Cream Co.Meats創始人波拉德(Cliff Pollard)認為，今年火雞需求將發生很大變化：由於家庭聚會規模縮小，一整隻火雞對人們而言「太多了」。波拉德預測，人們會改以選擇購買火雞的一部分，或直接選擇其他食物當作主菜。這對養殖火雞的傳統小農戶並非好事。

近年來小型禽類逐步受到歡迎，而新冠疫情也加劇了這種趨勢。因為家庭聚會規模變小，有人會選擇吃鴨肉或鵝肉作為替代。另外，植物性肉類消費的興起，也將從火雞市場分一杯羹。

據推廣此類食物的非營利性組織Good Food Institute介紹，疫情爆發以來，越來越多的消費者用植物性食品來替代肉類。在美國，素火雞(tofurky)是一種用大豆製成的火雞肉替代品，報導指出，今年感恩節來臨前，素火雞的訂單激增。

傳染病專家佛西(Anthony Fauci)建議，由於疫情未歇，民眾應考慮今年放棄感恩節，或只在直系親屬小聚會中慶祝。

然而，北卡州家禽聯合會執行董事福特(Robert L. Ford)似乎對市場可能縮減並不擔心。他表示，如今大多數農民都是合同養殖戶：他們負責養殖火雞，然後由大型生產商，像是Butterball或Prestage等加工。因此，不管感恩節盛宴是火雞還是三明治，農民都將獲得固定價格。