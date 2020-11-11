北卡總統選情未明朗 兩陣營支持者街頭互嗆

支持白登的雪甫(Owen Shafer，左)和支持川普的漢福麗絲(Isabella Humphries) 辯論理念不同的議題。(記者王明心／攝影)

美國總統大選 民主黨白登 因獲逾270張選舉人團票，宣布當選；北卡一些川普 選民對此結果大為不滿，在過去的周末數次遊行抗議，其中州長官邸前的抗議更引發兩方對峙，隔街對嗆，兩邊青少年也在街邊激烈辯論。

抗議的川普支持者認為這次選舉過程有作弊嫌疑，手裡拿著挺川的大旗，大喊「停止偷竊！」「這是欺詐！」蘿拉(Laura C)說有一些州的得票數比投票數還高，明顯是作弊。JR說川普是美國的希望，如果任由罪惡得逞，美國前途堪憂。鄭肯斯(Jason Jenkins)說他特地從夏樂而來，不是要反對民主黨，而是要對抗貪腐。他形容民主黨高層政要互相攀親帶故、彼此獲利的情形，「簡直是一個腐敗的大財團」。

菲利斯(Ryan Phillips)拿著自製海報，上面是白登穿著人民裝的模樣。他說他認為白登和兒子跟中共有很強的利益關係，容易因此被脅迫、妥協、犧牲美國的利益。當被問及這些圖片來源時，他說「網上到處都是」。他強調對白登的看法是他個人見解，當被請求拍照時，戴上了面具。

白登支持者站在對街，川普選民一喊什麼口號，他們就回以噓聲和反擊。他們全部身著黑色衣服，手裡舉著海報旗幟，上面寫著「黑人的命也是命」、「下架川普」、和嘲諷州長候選人佛羅斯特(Dan Forest)落選的「佛羅斯特(森林)掉落懸崖」等。他們拒絕接受採訪。

一位反對川普的高四學生雪甫(Owen Shafer)站在十字路的另一個對街，手裡持著海報，上面寫著「川普是我為什麼不在學校裡上課的原因」。他說他絕對和對面的白登支持者同一派，但他歡迎溝通，所以自己站一個街角。他的開放態度引來川普陣營一個青少年過街對談。還在讀初中的漢福麗絲(Isabella Humphries)拿著上書「讓選舉再度合法」的海報，跟著媽媽去抗議。她走過街道，和雪甫辯論理念不同的議題，包括信仰、墮胎、疫情、舞弊等。她的媽媽在旁觀看說，很高興看到青少年能毫無畏懼，各自表述想法，互相交流，「這是美國民主體制珍貴的地方」。