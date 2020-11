僑務座談會 集思廣益反映美東南需求

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍呼籲僑胞們積極發聲,支持台灣加入世界衛生大會。(螢幕截圖)

中華民國僑務委員會每年都會召開僑務委員會議,今年將在11月16日及17日召開。為事先聆聽美東南區僑界意見,集思廣益反映僑界需求,亞特蘭大 僑教中心8日舉行了僑務座談會,因疫情 關係,以視訊方式進行。

僑教中心主任賴麗瑩說,今年會議主旨是「凝聚僑心,壯大台灣 」,將針對「從凝聚友台網絡向心,群策群力聲援台灣」、「扎根海外僑教發展,傳揚台灣多元文化」、「堅實僑台商組織網絡,擴大招商投資台灣」、「培育僑界新生社群,永續發展友我僑社經營」等策略面向進行研討。當天並播放了台灣抗疫影片。賴麗瑩表示,台灣對抗新冠疫情成績有目共睹,也希望僑胞們將防疫經驗分享給外國友人。Taiwan can help, and Taiwan is helping。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示,世界衛生大會(World Health Assembly)將於11月9日至14日復會。今年很遺憾台灣仍未獲得邀請。但近日紐約地區僑界已發起呼籲世衛組織讓台灣參與,也希望美東南僑胞們加入發聲,支持台灣加入世衛大會。

僑務委員、同時也是急難救助協會執行長的王祥瑞則針對了日前僑界發起捐款,救助感染新冠病毒而癱瘓的台裔青年Wen胡的最新發展。他表示,截至10月27日,共收到美國各州、加拿大,日本以及台灣各方民眾捐款5萬5596元,已於10月30日由急難救助協會會長呂志全、經文處處長王翼龍及僑教中心主任賴麗瑩於Atlanta Shepherd Center交予胡媽媽。而募款網站GoFundMe截至11月5日,也已募到13萬7777元。

賴麗瑩表示,近日亦收到台美學校及華人基督教會北堂捐贈款項,將轉交胡媽媽。

王祥瑞亦表示,7月時與僑委會針對僑民教育與文化議題的視訊座談中,僑委會已答應將規畫在亞特蘭大舉辦海外文化青年志工(FASCA)培訓班。而僑委會亦答應考慮亞特蘭大要求之恢復兩位講師支援夏令營教學活動需求。

北卡僑務委員譚逸心則提出,前幾日收到通知,由於美國疫情仍嚴重,明年的台灣傳統周將取消。他表示,近日北卡舉辦了多場網路活動,包括電競、歌唱比賽等。他詢問僑委會是否可能在台灣遴選出一些精彩節目,屆時以網路直播方式供海外欣賞?

賴麗瑩並鼓勵僑胞們多多申請僑胞卡,不僅可享本地多家商店提供優惠,回台時更可使用僑委會提供的福利措施。