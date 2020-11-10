南卡死亡車禍攀升 官員：開車務必繫安全帶

南卡 今年的交通事故致死人數較去年為高。該州高速公路巡警本月報告稱，萬聖節 當天下午尤塔維爾市(Eutawville)附近的SC-45號公路上兩輛轎車迎頭相撞。造成福特車中的兩人與凱迪拉克的駕駛員當場死亡。警方證實當時三人均未繫安全帶。

南卡公共安全廳交通事故數據顯示，2019全年南卡致死車禍 總數為772次，死亡人數為834人；而截止至11月1日，今年度前十個月致死車禍總數為758次，但死亡人數為845人，其中由於駕駛員或乘客未繫安全帶導致死亡達到了304人，占三成以上。即使今年由於新冠疫情的緣由，很多人改為在家辦公，大幅減少了出行駕駛的頻率和次數，但總體來說南卡今年的交通事故仍然較去年增加。

南卡官員指出，萬聖節之後全美將進入了傳統假日季，出門購物或訪友次數也會相應增加。為安全起見，請民眾注意行車安全，遵守交通法規，開車一定繫上安全帶。更多南卡交通事故數據、情況、和相關法規，可上南卡公共安全署網站：fatality-count-scdps.hub.arcgis.com/，和南卡車輛管理廳網站：scdmvonline.com/。