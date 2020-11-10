喬州持續開票 白登領先穩定擴大

川普支持者7日在喬州州議會附近集結抗議，控訴選舉不公。(美聯社)

日媒體預測白登將當選為美國下任總統，但截至目前為止，川普 尚未承認敗選，而喬治亞州依舊尚未開票完畢，雙方票數雖仍十分接近，但白登的領先幅度持續穩定擴大，截至周一下午為止，白登領先川普1萬610票。

川普陣營周日宣布，將聘請聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)領導喬州 的重新計票團隊，並發表聲明表示，川普選情落後於白登的州內有選舉舞弊情事。然而喬州州務卿、亦是共和黨 人的拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，該州並無任何選舉不當行為的證據。

州務卿辦公室要求各郡在周一前確定票數，並可能在周二開始進行全州選票的首次抽樣驗票(audit)。

拉芬斯伯格說，在11月20日前證明全州內的選票結果之後，有可能重新計票(recount)。根據喬州法律，失利的候選人若其票數僅相差於所有投票總數的0.5%之內，有權要求重新計票。

白登支持者7日得知當選消息，湧上亞城街頭慶祝。(美聯社)

而喬州兩名共和黨聯邦參議員普度(David Perdue)以及洛夫勒(Kelly Loeffler)周一則要求拉芬斯伯格辭職，稱他應為該州選舉的「失敗」負責。但兩人沒有提供任何明確證據以支持其指控。針對兩人要求他下台，拉芬斯伯格表示，他的工作是遵守喬州法律，確保正確計算所有合法票。他將繼續履行職責。而身為共和黨人，他擔心共和黨在聯邦參議院的席次，他建議兩人應將關注重點置於此。

這次投票結果，谷內郡(Gwinnett)針對將公共交通系統擴大的提案則再度被否決。

12月1日，喬州將針對公共服務委員會(Public Service Commission)及其他地方事務及職位進行決選。而喬州兩席聯邦參議員的補選則將在2021年1月5日舉行、分別由民主黨沃那克(Raphael Warnock)對決共和黨的洛夫勒；以及共和黨的普度對上民主黨的歐薩夫(Jon Ossoff)，該決選的選民登記截止日為12月7日。

這次喬州由紅轉藍，民主黨籍、曾參選州長的艾布蘭(Stacey Abrams)被認為是功不可沒。艾布蘭在2018年參選州長失利後，組織地面部隊在喬州少數族裔選民之間全力催票，並在今年協助超過80萬選民完成投票註冊。