全美10大最佳退休地 佛州7城入榜 沙洛蘇打榜首

全美十大最佳退休地第一名Sarasota。(取自官網)

美國 新聞與世界報導近日發布的2020-21年美國最佳退休 地，佛州 七城入榜前十名，沙洛蘇打(Sarasota)榜首，第二至四名佛邁爾斯(Fort Myers)、聖露西港(Port St. Lucie)、那不勒斯(Naples)，第六名歐卡拉(Ocala)、第九名邁阿密及第十名墨爾本(Melbourne)。

全美十大最佳退休地第二名Fort Myers。(取自官網)

墨西哥灣沿岸城市沙洛蘇打以其屢獲殊榮的海灘以及豐富的藝術和文化而倍受讚譽，尤其是包括美術館，劇院，花園等建築群，靠近很受歡迎的Siesta海灘。

全美十大最佳退休地第三名Port St. Lucie。(取自官網)

佛州其他城市還有傑城(Jacksonville)排名第13，戴通納海灘(Daytona Beach)第15，奧蘭多16，湖地(Lakeland)18，坦帕(Tampa20)及潘希可拉(Pensacola)第25。

全美10大最佳退休地第三名Port St. Lucie。(取自官網)

榜單分析分析150個大都會地區，標準包括當地居民的幸福感，住房負擔能力，可取性，退休人員稅金，就業市場和醫療保健質量等六個指數。

全美10大最佳退休地第二名Fort Myers。(取自官網)

其他進榜的城市還有傑城(Jacksonville)第13，Daytona Beach第15，奧蘭多16，湖地(Lakeland)18，坦帕20，Pensacola第25。詳情：https://realestate.usnews.com。