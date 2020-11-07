「肺癌月」線上論壇 醫師：不吸菸也會得肺癌 有症狀快求醫

吸菸非唯一因素。(美聯社)

11月為肺癌關注月，在美國，肺癌是致死的主要癌症 之一。根據研究，大部分肺癌確診者都是非吸菸者，70%發現罹患肺癌時，已進入第四期，由於癌細胞擴散，無法透過手術治療。多位醫師近日表示，由於華人對肺癌的刻板印象，認為只有吸菸者才會得肺癌，又因文化與自尊，常有症狀也不求助，呼籲矯正觀念、以免延誤治療。

英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)線上舉行論壇，邀請多位亞裔 醫學專家，針對亞裔群體對肺癌的刻板印象以及未來挑戰進行討論。西奈山伊坎醫學院(Icahn School of. Medicine at Mt.Sinai)醫師郭松川表示，有許多亞裔女性從未吸菸，所以即便出現症狀，也不認為罹患肺癌，等到確診後才開始怪自己、親友，甚至認為罹癌是「因果」造成，而華人病患也經常會因為害怕、尷尬，不敢問，擔心親友觀感而不接受治療。

郭松川表示，檢測 肺癌的方式是透過篩查，但目前醫界僅針對高危人群做篩查，對於非吸菸者則沒有相關篩查，只能透過早期症狀判斷；他表示，肺癌症狀包括咳嗽、有痰、痰帶血、胸痛、身體部位長期疼痛、消瘦和莫名疲勞等，一旦民眾有類似症狀，就應主動詢問醫師、安排檢查。

肺癌不一定與遺傳有關，卻與空氣污染、環境和輻射等因素有關，由於一家人住在一起，暴露的風險相同，因此若家人罹患肺癌，其餘成員就應懷疑是否住家有導致罹癌高風險因子。

醫師表示，化療並非癌症的唯一治療方式，以肺癌為例，病患可以透過生物標記(biomarker)方式，檢測出癌症類型，再進行靶向治療。更多相關資訊可瀏覽網頁https://www.treatyourlungcancer.com/ch.html。