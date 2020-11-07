僑委會民俗文化教師研習 11．8線上登場

第二次海外民俗文化教師研習主題原住民風情將有舞蹈教學。(取自官網)

中華民國僑務委員會推出研習班及有獎競賽多項活動，歡迎海外僑胞踴躍參加。第二次海外民俗文化教師研習班將於11月8日(周日)線上登場，主題為「原住民風情」，佛州 民俗文化種子教師研習班講師凃清珍主講，將指導原住民舞蹈和吉祥紅包魚吊飾製作，時間下午2時至四時30分，無資格限制，有興趣者均可參加，報名網址：https://forms.gle/dQ9JHAHaQhYvU6zYA。

第一屆「全球僑校學生華語口說爭霸戰」將於11月9日至11月30日在網上開戰，參賽者須為同一僑校學生，年滿6歲至15歲，三人一隊，每人僅限參加一隊，各校可派多隊，參賽學校需近三年曾向僑委會申請教材，持中國大陸護照者不受理參賽。比賽限跟讀及朗讀兩種方式，可重複錄音，不限次數。取前五隊為優勝，可獲中英文獎狀及最高3000元獎金。11月9日截止報名，報名網址：https://www.huayuworld.org/news_info.php?nid=511。

「僑見世界台灣 」疫情 短片徵集11月16日截止報名，該賽分學生及社會人士組，不限個人、團體皆可報名參賽，總獎金逾1萬元，活動旨在加深全球華人與台灣的情感聯繫，邀請海內外認同台灣者均一同參與，透過短片分享在世界各個角落的心動時刻與精彩大小事，分享對台灣的連結，彰顯台灣價值，讓台灣看見世界鄉親，也讓台灣被世界看見。活動網頁：https://film.taiwan-world.net/。

僑委會活動諮詢可洽駐邁經文處僑務秘書吳佩芬，電話：(305)443-8917分機118。