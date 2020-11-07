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僑委會民俗文化教師研習 11．8線上登場

佛州訊
第二次海外民俗文化教師研習主題原住民風情將有舞蹈教學。(取自官網)
第二次海外民俗文化教師研習主題原住民風情將有舞蹈教學。(取自官網)

中華民國僑務委員會推出研習班及有獎競賽多項活動，歡迎海外僑胞踴躍參加。第二次海外民俗文化教師研習班將於11月8日(周日)線上登場，主題為「原住民風情」，佛州民俗文化種子教師研習班講師凃清珍主講，將指導原住民舞蹈和吉祥紅包魚吊飾製作，時間下午2時至四時30分，無資格限制，有興趣者均可參加，報名網址：https://forms.gle/dQ9JHAHaQhYvU6zYA。

第一屆「全球僑校學生華語口說爭霸戰」將於11月9日至11月30日在網上開戰，參賽者須為同一僑校學生，年滿6歲至15歲，三人一隊，每人僅限參加一隊，各校可派多隊，參賽學校需近三年曾向僑委會申請教材，持中國大陸護照者不受理參賽。比賽限跟讀及朗讀兩種方式，可重複錄音，不限次數。取前五隊為優勝，可獲中英文獎狀及最高3000元獎金。11月9日截止報名，報名網址：https://www.huayuworld.org/news_info.php?nid=511。

「僑見世界台灣疫情短片徵集11月16日截止報名，該賽分學生及社會人士組，不限個人、團體皆可報名參賽，總獎金逾1萬元，活動旨在加深全球華人與台灣的情感聯繫，邀請海內外認同台灣者均一同參與，透過短片分享在世界各個角落的心動時刻與精彩大小事，分享對台灣的連結，彰顯台灣價值，讓台灣看見世界鄉親，也讓台灣被世界看見。活動網頁：https://film.taiwan-world.net/。

僑委會活動諮詢可洽駐邁經文處僑務秘書吳佩芬，電話：(305)443-8917分機118。

僑委會第一屆「全球僑校華語口說爭霸戰」海報。(取自官網)
僑委會第一屆「全球僑校華語口說爭霸戰」海報。(取自官網)
第二次海外民俗文化教師研習主題原住民風情將指導製作的吉祥紅包魚吊飾。(取自官網)
第二次海外民俗文化教師研習主題原住民風情將指導製作的吉祥紅包魚吊飾。(取自官網)

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