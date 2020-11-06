川普提告喬州查特漢郡缺席選票計票不正確 遭駁回

周四，一名富頓郡選務人員仍在計算缺席選票。(美聯社)

周二大選後，截至5日下午，喬治亞州的總統選情仍在計票中，情勢依舊未明，然川普 陣營與喬州共和黨 黨部於周三提起訴訟，指控查特漢郡(Chatham)對於該州截止期限後收到的缺席選票計算不正確，然遭該郡高等法院駁回。而周四下午，有近百名川普支持者在富頓郡(Fulton)計票中心所在地的State Farm Arena外集結示威。

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，川普陣營和該州共和黨黨部提出，查特漢郡有超過50張選票不合規定，卻被混入計票，該郡法官貝斯(James Bass)5日上午駁回該訴訟，因無證據顯示這些選票是投票日晚間7時以後送達，也就不能使這些選票無效。

川普團隊先前另已向威斯康辛州以及密西根州提起訴訟，然密州法院亦已駁回訴訟。

截至周四下午7時，川普在喬州領先白登的票數已縮小至僅約3700票。然而亞特蘭大都會區仍有約2萬張缺席選票待計。

川普陣營控告查特漢郡的訴狀中提到，「若未能確保截止日後收到的缺席選票的處理方式符合州法律，這會損害川普陣營的利益，削弱支持川普的合法選票。」

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，查塔姆郡選舉主管布里奇斯(Russell Bridges)針對喬州共和黨主席沙費爾(David Shafer)提起的訴訟表示，「本郡負責缺席選票的計票中心針對每張選票都有紀錄，無論是已收到，或是已處理的選票。如果有人嘗試混淆或是竄改選票，一定會被發現。」

而該州州務卿、共和黨的拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，周三在州議會舉行的記者會上表示，「喬州的選舉是安全，合理和負責任的。所有合格選民都可以投票。喬州的每一張合法選票都將被計算。」

另外，該州大選其他許多職位結果已陸續出爐，包括兩席聯邦參議員席位：民主黨沃那克(Raphael Warnock)及共和黨的洛夫勒(Kelly Loeffler)將於明年1月5日的複選(runoff)對決；而共和黨的普度(David Perdue)與民主黨的歐薩夫(Jon Ossoff)選情難分軒輊，亦很有可能進行複選。競選州議員的民主黨華裔歐曉瑜(Michelle Au)，則已宣布當選。