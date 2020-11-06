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亞特蘭大榮光會 釣魚、烤肉慶榮民節

【亞特蘭大訊】
主辦單位與釣魚比賽選手們合影。(僑教中心提供)
主辦單位與釣魚比賽選手們合影。(僑教中心提供)

亞特蘭大榮光聯誼會為慶祝國慶，日前在喬治亞州Lake Lanier湖邊舉辦2020年國慶暨榮民節慶祝活動，由於防疫，今年採預先報名方式，限制人數，計有會員及來賓30人參加，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍及僑教中心主任賴麗瑩也受邀至同慶。

今年慶祝方式以釣魚比賽開始，一大清早7時開始比賽至中午結束，新鮮捕獲的鮮魚，為中午烤肉活動加菜。會後，大家繼續留在湖邊釣魚及享受湖光山色。現場並擺設國旗版台灣意象立牌，也引來了三名美國民眾的目光，僑務顧問同時也是中心文化導覽志工的陳家琪熱心介紹台灣地理位置、國情及文化等，並邀請他們參與烤肉活動，成功做了一場成國民外交。

會長王本桓表示在光輝10月，特別感謝榮民保家衛國的辛勞，自己兩年的服務任期也將屆滿，很開心能為社群服務，感謝所有會友們的情義相挺。

賴麗瑩表示特別感佩國軍、退除役官兵與榮民眷屬長久為守護中華民國民主經濟發展所作的犠牲奉獻；並讚許榮光會為海外僑社之中流砥柱，積極辦理國民外交工作，協助政府推展對外關係。

該會也將「金戈鐵馬，榮光的故事」徵稿活動併入慶祝國慶活動中，鼓勵會員及會友們把參加過各種戰伇或是服兵役經驗及榮眷、眷村生活記錄下來，經整理成冊出刊後，做為後人參考的資料。

主辦單位與釣魚比賽第一名合影。右起：王翼龍、呂德友、賴麗瑩、王本桓。(僑教中心提...
主辦單位與釣魚比賽第一名合影。右起：王翼龍、呂德友、賴麗瑩、王本桓。(僑教中心提供)
主辦單位致贈釣魚比賽評審國旗圍巾。(僑教中心提供)
主辦單位致贈釣魚比賽評審國旗圍巾。(僑教中心提供)

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