亞特蘭大人口成長 全美大城市第三快

全美人口成長最快大城市

根據個人理財網站WalletHub的排名，南部是目前美國 人口成長主要的地區。在2010年至2019年期間，人口增長最大的15個城市中有八個在南部。其中亞特蘭大 是大城市中成長速度第三快的。佛州的邁阿密及坦帕則名列第四及第九。

WalletHub針對社會人口統計學和就業 經濟兩方面，對515個人口規模不同的城市進行了比較，做出了2020年美國增長最快的城市排名。

該網站使用17個相關指標評估。每個指標均以100分制進行評分，得分100代表最快的經濟增長，並將所有的城市依人口分為三個級距：大城市：超過30萬人；中型城市：介於10萬至30萬人；小城市：少於10萬人。

總體而言，亞特蘭大以62.2分的成績名列第25位。該市在社會人口統計方面排名第33，在就業與經濟方面排名第108。而在所有大城市中，亞城的成長速度排名第三。

而在17項指標中，亞特蘭大排名成績為：人口增長：第50位；家庭收入中位數增長：第72位；就業增長：第54位；貧困率下降：第221位；地區GDP增長：第136位；失業率下降：第96；企業數量增長：第131名；勞動年齡人口增長：第50位；止贖率(Foreclosure rate)下降：第158名；房價中位數增長：第50。

沙泉市(Sandy Springs)整體排名第39位；雅典-克拉克(Athens-Clarke)整體排名第106；羅斯威爾(Roswell)排名第320位；沙瓦納(Savannah)整體排名則為334。