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南卡嘉年華會 疫情中順利舉行

記者林麗雪／南卡羅來納州報導
日本花友會戶外花展，需靠一日澆灌噴灑數次維持花材新鮮。(記者林麗雪／攝影)
日本花友會戶外花展，需靠一日澆灌噴灑數次維持花材新鮮。(記者林麗雪／攝影)

南卡農業和機械會社主辦的年度的嘉年華會，已克服新冠病毒的限制，於10月20日至24日在哥倫比亞的State Fairground順利舉行，會期由歷年來的12天縮短為五天。

這個全州性的嘉年華會已行之有年，最早是在1856年舉辦；1861年時因南北戰爭而中斷；直到1869年才又復會。幾次輾轉遷徙，終於在現址建立了擁有六棟大廳，建地12萬5000平方呎的永久性會場。以往每年嘉年華會大約可吸引60萬人，收入達30萬元，經濟效益可觀，正符合該會成立宗旨—「促進本州的物質、教育、農業和工業的發展」。

不過今年由於新冠病毒之故，除了改成開車參觀，許多展示活動，鄉村歌曲音樂會、電動玩具與雲霄飛車等都無法提供。加上深恐天公不作美，整個會程只有頭兩天有參觀活動，包括各種農業，工業，家畜，園藝和手工藝的展覽，吸引了4500部車輛，其中日本國際花友會的十盆露天花展，十分吸睛。花友會會員事先不知沒有遮陽棚，只好盡力選用較耐久的花材，並以石頭壓住，以防風害。花友會會長培德森說這是有史以來最有挑戰性的一次花展，但會員們盡力配合，成果斐然，使她非常感動。

大會期間最受歡迎的是小吃場。各種小吃攤販綿延停車場約一哩，提供各種特殊口味食品。其香味與美味使大擺長龍的車隊沒有任何怨言。

拼湊藝術，壯觀的挺立在噴水池中央。(記者林麗雪／攝影)
拼湊藝術，壯觀的挺立在噴水池中央。(記者林麗雪／攝影)
萬聖節的稻草人展示。(記者林麗雪／攝影)
萬聖節的稻草人展示。(記者林麗雪／攝影)
攝影繪畫等藝術品沿車道陳列， 以便參觀。(記者林麗雪／攝影)
攝影繪畫等藝術品沿車道陳列， 以便參觀。(記者林麗雪／攝影)
車輛魚貫入場，秩序井然。(記者林麗雪／攝影)
車輛魚貫入場，秩序井然。(記者林麗雪／攝影)
約克農場的乳牛也參展，特別吸引小朋友。(記者林麗雪／攝影)
約克農場的乳牛也參展，特別吸引小朋友。(記者林麗雪／攝影)

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