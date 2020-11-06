白宮報告：喬州檢測數下降 疫情控制減弱 確診穩定增加

根據白宮新冠病毒工作小組最新報告指出，喬治亞州對於新冠疫情 的控制似乎正減弱中。

聯邦官員表示，由於檢測 數量大幅下降，他們無法清楚了解該州的情況。

該報告指出，在截至11月1日的一周中，該州的檢測減少了11％，「這使得對於疫情的解釋變得十分困難。」

「喬州 近期在新確診案例數呈穩定增加，且測試陽性比率的增加表明了測試數量的不足。」

WABE報導指出，喬州公衛署的資料顯示在過去兩周中，新確病例的滾動平均值增長了22％以上。同時，因新冠病毒而住院的人數亦增長了8％以上。

然而由於其他多州疫情失控，喬州在全美的新增病例數中仍不算突出。

全美最近新增的COVID-19病例中超過了夏季高峰。很大部分是由於天氣漸寒冷，人們開始向室內移動活動，增加了傳播的速度。

該報告警告，這些趨勢有「向南擴散」的趨勢：陽光地帶(Sun belt)的大部分地區疫情已出現顯著惡化，在過去五周中防疫成效大幅降低。

報告說，喬州新住院的人數仍然很高，主要是由社交聚會上的感染引起的。州長坎普(Brian Kemp)上周將防疫的行政命令再度延期至12月9日，但拒絕將該州社交聚會的人數上限降低為50人。

亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)則將其行政命令延長了60天。該命令保護市民在12月31日前都不會因未付款而遭斷水，並保護居住在政府補貼房產的市民有免於被驅逐的60天期限。