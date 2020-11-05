北美人間音樂會 佛州協會獲2最佳獎

橘郡郡長德敏斯(Jerry Demings)在2020北美洲人間音緣音樂會開幕式中致詞。(記者陳文迪/翻拍)

2020北美洲人間音緣音樂會日前在線上進行總決賽，該活動由國際佛光會佛羅里達協會與美西溫哥華協會、洛杉磯協會，以及美東紐約 協會共同承辦，包括加拿大 和美國 ，共27個協會參與，從初選300多件報名中選出48件參加總決賽，最後由評審選出優勝12名及八個特別獎；北美洲各地佛光山道場的法師們亦在各地同唱「為僧之道」，為節目壓軸。

第一名史庭如，演唱「生命可以不同」，來自溫哥華協會，她以橫笛吹奏、念白，歌唱演出豐富；第二名紐約協會蕭珊珊演唱「我願」， 第三名夏威夷協會的楊大為，演唱「點燈」。 開放觀眾票選的「最佳人氣獎」逾8000人投票，由演唱「浮生若夢」獲得第七名的多倫多協會呂傑贏得。

邁阿密協會的母女檔趙君蟬、陳思源以小提琴和鋼琴伴奏，演唱「流轉」，獲第八名，佛州協會兩人獲特別獎，坦帕分會李寶戀以「點燈」獲「最佳投入獎」，奧蘭多東區分會孫曉玲演唱「信仰與傳承」獲頒「最佳潛力獎」。

橘郡郡長德敏斯(Jerry Demings)與加拿大哥倫比亞省列治文中心國會議員黃陳小萍在開幕式中致詞，佛光山宗長心保和尚、國際佛光會世界總會署理會長慈容法師、秘書長覺培法師、東區副秘書長永固法師等分別開示，透過星雲大師和音樂家詞曲，以歌聲傳播佛法，傳達三好精神，與大眾結緣。

北美洲人間音緣音樂會視頻剪輯：https://www.youtube.com/watch?v=qCCbzdmpF74。