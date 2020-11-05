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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

最低時薪升至15元 公投過關

記者陳文迪／佛州報導
佛州選舉六項修正法案的投票結果。(截自網頁報表)
佛州選舉六項修正法案的投票結果。(截自網頁報表)

佛州選情激烈，包含提高最低時薪至15元等四項公投過關。今年多郡創投票人數紀錄，總體結果共和黨稍勝一籌，中佛州尋求連任議員均勝選，包括州郡檢察官、國會參眾議員、州議員、郡市議員及警長等各項選舉，多項超出預期與民調不符，各界批民調應大檢討。

已獲超過60%支持的四項公投分別為：1.公民才可投票。2.未來六年逐步提高最低時薪至15元，2021年9月從時薪8.56元提高至10元，然後每年提高1元，直到2026年達到15元。

3.延長自用住宅房屋稅(Homestead property tax)豁免轉移期限，從兩年延至三年。在佛州，房主有資格獲得其主要住所的房屋稅豁免，稱為Save Our Homes福利，房屋的應稅價值可減多達5萬元，每年可省約750元。現在，如果屋主搬家，他們有兩年的時間將此稅收優惠轉移到新的主要居住地，修正案5將該期限再延長一年。

4.將退伍軍人福利轉移給尚存的配偶。該案旨在確保與戰鬥有關的殘疾退伍軍人的受益人在其去世後，繼續獲得自用住宅稅的優惠。

另兩項為過關的議題為：排名前兩名的公開初選(Top-Two Open Primaries)及公投議題須經兩次表決(Require Amendments to Pass Twice)，因未達60%支持率，未獲通過。

選舉結果可上網：https://floridaelectionwatch.gov/。

佛州公投通過分六年將最低時薪調至15元。(美聯社)
佛州公投通過分六年將最低時薪調至15元。(美聯社)

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