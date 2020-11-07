E.M.BOP韓式燒烤向您問好周年慶感恩回饋 牛肉燒烤吃到飽一人僅22.99元

E.M.BOP周年慶午餐韓式嫰豆腐鍋特價6.99元。(E.M.BOP提供)

美國 人見面時常問候說：How are you doing today?或是熟人之間以What’s up?口語式問候，傳統華人 見了面則會說：「吃飽了嗎？」「吃過飯了嗎？」韓國人文化和華人類似，也會以飯吃得好不好作為見面時的問候。位於亞特蘭大華裔商圈Pleasant Hill路上的E.M.BOP韓式燒烤店，E.M.BOP直譯為「多吃些飯」，便是對人的關懷問候。這家強調以客為尊的韓式燒烤店適逢成立一周年，為感恩回饋大眾的支持，牛肉燒烤吃到飽特別優惠價只要22.99元，午餐韓式嫩豆腐僅需6.99元。

E.M.BOP經理表示，這次周年慶特惠的牛肉燒烤原價30元，現在以22.99元回饋大眾，小孩4到9歲則是12.99元；午餐特價嫩豆腐鍋特價6.99，用餐時間限定上午11時到下午3時30分。這兩項優惠回饋機會非常難得，希望大家偕同親朋好友一起來享用美味燒烤。

E.M.BOP韓式燒烤店2019年9月在Duluth開張，開幕以來受到大眾的喜愛。店內裝潢高雅，大多座位之間多有隔間分離，並且有五個包廂，兩個大型和三個中型包廂個別可容納6到16人，既享有隱私、不受干擾，又可降低新冠肺炎 的感染機率。在此同時，店家為保護客人，對新冠肺炎作了周全的防範，一進入餐館就讓客人用乾洗手液消毒，再以隔離體溫槍測量每人的溫度，客人就可無後顧之憂地在此用餐。

大家吃烤肉一般只希望齒頰留香，但絕不想從頭髮到內衣身上一股烤肉煙燻味。這個問題不會發生在E.M.BOP。E.M.BOP採用加碳烤肉爐，火力大、加熱快，不必久等就可以享用美食，同時由於採用無煙烤肉的方式，室內不會油煙瀰漫，並採用一次性使用的專用鋼網烤肉架，保證清潔衛生。這是店家特別設置的無煙烤肉系統。用餐區看不到餐桌上的抽油煙機，而是採用「下吸式排煙系統」，烤爐深陷在桌子中央，烤肉架四周即是抽油煙口。烤肉時，排煙口直接將油煙排離。油煙不會四散，衣服也不會沾到烤肉味。

E.M.BOP最引以為傲的是他們採用USDA Prime 級別上等肉類，這是占美國前3% 的高品質牛肉，希望給喜愛韓式烤肉的食客們帶來最好的用餐經驗。Premium Combo餐則是該店最受歡迎的選項，既有3-4人份、5-6人份組合，還有肉類Combo組合，包括巨無霸肋眼牛排、厚切的醃製無骨牛排、肋眼肉、薄嫩的牛胸肉，其中特別醃製牛小排(Marinated Short Ribs)是鎮店之寶，一定不可錯過。

這家燒烤店還提供食客6到7道韓式小菜。店家特別強調，小菜都是以傳統手工自製，不是買現成的，口感絕對與眾不同，尤其是泡菜，得到許多食客的好評。

感恩節期間E.M.BOP韓式燒烤店照常營業，如果有多人或團體前往用餐，最好能事先訂位，好讓店家能預留包廂座位。餐廳介於H Mart超市和大中華超市之間，地址：2442 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096，網址：https://embop.com/。營業時間為上午11時至晚上11時，電話470-469-6843。