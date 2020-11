E.M.BOP韓式燒烤向您問好周年慶感恩回饋 牛肉燒烤吃到飽一人僅22.99元

E.M.BOP周年慶午餐韓式嫰豆腐鍋特價6.99元。(E.M.BOP提供)

美國 人見面時常問候說:How are you doing today?或是熟人之間以What’s up?口語式問候,傳統華人 見了面則會說:「吃飽了嗎?」「吃過飯了嗎?」韓國人文化和華人類似,也會以飯吃得好不好作為見面時的問候。位於亞特蘭大華裔商圈Pleasant Hill路上的E.M.BOP韓式燒烤店,E.M.BOP直譯為「多吃些飯」,便是對人的關懷問候。這家強調以客為尊的韓式燒烤店適逢成立一周年,為感恩回饋大眾的支持,牛肉燒烤吃到飽特別優惠價只要22.99元,午餐韓式嫩豆腐僅需6.99元。

E.M.BOP經理表示,這次周年慶特惠的牛肉燒烤原價30元,現在以22.99元回饋大眾,小孩4到9歲則是12.99元;午餐特價嫩豆腐鍋特價6.99,用餐時間限定上午11時到下午3時30分。這兩項優惠回饋機會非常難得,希望大家偕同親朋好友一起來享用美味燒烤。

E.M.BOP韓式燒烤店2019年9月在Duluth開張,開幕以來受到大眾的喜愛。店內裝潢高雅,大多座位之間多有隔間分離,並且有五個包廂,兩個大型和三個中型包廂個別可容納6到16人,既享有隱私、不受干擾,又可降低新冠肺炎 的感染機率。在此同時,店家為保護客人,對新冠肺炎作了周全的防範,一進入餐館就讓客人用乾洗手液消毒,再以隔離體溫槍測量每人的溫度,客人就可無後顧之憂地在此用餐。

大家吃烤肉一般只希望齒頰留香,但絕不想從頭髮到內衣身上一股烤肉煙燻味。這個問題不會發生在E.M.BOP。E.M.BOP採用加碳烤肉爐,火力大、加熱快,不必久等就可以享用美食,同時由於採用無煙烤肉的方式,室內不會油煙瀰漫,並採用一次性使用的專用鋼網烤肉架,保證清潔衛生。這是店家特別設置的無煙烤肉系統。用餐區看不到餐桌上的抽油煙機,而是採用「下吸式排煙系統」,烤爐深陷在桌子中央,烤肉架四周即是抽油煙口。烤肉時,排煙口直接將油煙排離。油煙不會四散,衣服也不會沾到烤肉味。

E.M.BOP最引以為傲的是他們採用USDA Prime 級別上等肉類,這是占美國前3% 的高品質牛肉,希望給喜愛韓式烤肉的食客們帶來最好的用餐經驗。Premium Combo餐則是該店最受歡迎的選項,既有3-4人份、5-6人份組合,還有肉類Combo組合,包括巨無霸肋眼牛排、厚切的醃製無骨牛排、肋眼肉、薄嫩的牛胸肉,其中特別醃製牛小排(Marinated Short Ribs)是鎮店之寶,一定不可錯過。

這家燒烤店還提供食客6到7道韓式小菜。店家特別強調,小菜都是以傳統手工自製,不是買現成的,口感絕對與眾不同,尤其是泡菜,得到許多食客的好評。

感恩節期間E.M.BOP韓式燒烤店照常營業,如果有多人或團體前往用餐,最好能事先訂位,好讓店家能預留包廂座位。餐廳介於H Mart超市和大中華超市之間,地址:2442 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096,網址:https://embop.com/。營業時間為上午11時至晚上11時,電話470-469-6843。