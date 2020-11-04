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華人關心大選 租看板、發傳單助選樣樣來

記者王明心／北卡羅來納州報導
勞益堅(上圖左二)和金玲(下圖左一)在投票所當義工，不為任何黨派，只希望亞裔多多投票。(記者王明心／攝影)
勞益堅(上圖左二)和金玲(下圖左一)在投票所當義工，不為任何黨派，只希望亞裔多多投票。(記者王明心／攝影)

今年大選戰況激烈，華人也對選情表達了高度興趣，不但社團邀請兩黨候選人舉行論壇，讓華人了解其理念政見，個人也參與捐款、製作競選招牌、發傳單、打電話等，表現了大家對政治的關切。

北卡華人聯合會(CAFA)舉辦了三次候選人論壇，邀請兩黨的參議員、州務卿、保險委員、州議員、維克郡委員等候選人對陣發表政見，也針對特定問題提出看法。南北卡工商總會(CCCC)邀請北卡州長、聯邦參議員、聯邦眾議員、北卡參議員、北卡眾議員等候選人在線上與華人選民見面。

北卡亞裔聯盟(NCAAC)邀請北卡眾議院議長、國會議員、北卡財務主管、維克郡委員、 財務官員，教育委員，及眾法官候選人舉行「虛擬議政廳」(virtual town hall)。北卡亞裔聯合會(NCAAT)不但舉辦線上選民教育講座、在街上設攤協助居民註冊成為選民、在投票所協助投票，還在華文媒體刊登廣告，提醒華裔公民投票。

不但社團積極鼓勵華人用選票參政，兩黨的華人支持者也熱烈投入助選。陳健拿著候選人的傳單掃街，也幫忙打電話催票。她口中的「真正英雄」黃美華不但插牌、到投票所發民主黨候選人的名單、打電話發短信提醒選民投票，還募款做了拜登的大型招牌。她說華裔是少數民族，只有為自己發聲才能爭得平等的生存環境。

黃敏很憂心美國會走上社會主義，為了助選，和主管商量，暫時把工作改為半日職，捐款、敲門遞傳單、打電話、插牌子，積極為共和黨候選人助選。陳海娜和支持共和黨的華人集資購買宣傳牌、組裝、插置、製作四個大型招牌，放在北卡四條公路邊。因她的積極助選，英國廣播電台(BBC)第四頻道邀請她和其他五位受訪者，探討北卡女性選民是否會成為該州選舉勝負的決定因素。

有些華人參與選務並不是為了支持哪一黨。勞益堅於早期投票第一天在凱瑞投票所當義工，發口罩、提供洗手液、回答問題。他說他無意鼓吹別人票投哪一黨，只是因亞裔投票率一向很低，希望能盡自己的一份力量。站崗最後一天的金玲也是希望亞裔多多參與投票，讓亞裔聲音被聽見。

北卡華人為共和黨候選人所作的競選招牌。(陳海娜提供)
北卡華人為共和黨候選人所作的競選招牌。(陳海娜提供)
陳海娜積極助選，受英國廣播電台(BBC)第四頻道之邀，探討北卡女性選民是否會成為...
陳海娜積極助選，受英國廣播電台(BBC)第四頻道之邀，探討北卡女性選民是否會成為該州選舉勝負的決定因素。(取自節目截圖)
北卡華人為民主黨候選人做宣傳招牌、插牌子(黃美華提供)、掃街發傳單(陳健提供)。
北卡華人為民主黨候選人做宣傳招牌、插牌子(黃美華提供)、掃街發傳單(陳健提供)。
北卡華人為共和黨候選人組裝宣傳牌(陳海娜提供)、掃街發傳單(黃敏提供)。
北卡華人為共和黨候選人組裝宣傳牌(陳海娜提供)、掃街發傳單(黃敏提供)。

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