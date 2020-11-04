疫期安全過萬聖節 家長花心思變通

林宴如的孩子烤萬聖節主題的糕餅，全家躲到地下室看恐怖電影。(林宴如提供)

2020年新冠疫情 讓大家生活形式改變，步調大亂，連孩子們每年盼望著的萬聖節 討糖也大受影響。北卡衛生部強烈建議家長今年不要讓孩子沿戶敲門要糖，減少病毒傳播，一些華人家庭變通方法，讓孩子依然過了個安全又不減樂趣的萬聖節。

陳翰儀家的萬聖節活動從前幾天就開始。兩個鄰居在門口放了裝滿玩具、糖果的南瓜桶，連家裡小狗都得到啃食玩具，孩子們大樂，她也覺得鄰居「揪感心」，趕快依照遊戲規則，也準備萬聖節桶送別人。受到鄰居這種「安全過節」作法的感染，她讓孩子在萬聖節下午，邀幾個有安全往來的朋友，穿著萬聖節服裝在後院邊玩邊吃點心，最後一人一袋糖果拿回家，比沿戶要糖還好玩。

董瑞絲今年也不想讓孩子沿戶要糖，本來想去南瓜園挑個南瓜回家刻鬼臉，不料颶風侵襲而作罷。不過萬聖節並沒有因此過得百無聊賴，兩個孩子早上和朋友做義工，幫小學鋪護樹根木屑、種花、埋鬱金香種子，下午穿著服裝開小型派對，晚上在庭院圍爐烤棉花糖，疫情中的萬聖節依然精彩豐富。

林宴如所住的社區今年因為疫情，萬聖節裝飾減少許多，她也決定一切從簡，不做任何裝飾，晚上也熄燈不發糖果。不過拜家裡有四個孩子之賜，二女兒烤了萬聖節主題的紙杯蛋糕和餅乾；哥哥弟弟做爆米花，上面撒橘黃色的起司粉應景；大女兒選了部恐怖電影，全家躲到地下室看，度過溫馨又驚魂的萬聖夜。

有一群青少年把萬聖節和大選結合，參加北卡亞裔聯合會(NC Asian American Together)舉辦的「不投票 就搗蛋」活動(Trick or Vote)。在萬聖節那天，也就是早期投票最後一天，到投票所贈送口罩、回答問題，也發送糖果袋給排隊投票的選民。11年級的Lily Belli說雖然她還沒投票權，但了解民主的重要性，很高興用這種方式過萬聖節。