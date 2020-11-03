投票選總統 佛州華人關注大不同

鄭鴻鈞。(鄭鴻鈞提供)

佛州 是大選關鍵州之一，投票日前夕，本報採訪提早投票的華人，分享對候選人及大選的看法，摘錄如下：

佛州中華學會會長穆椿榮，成為公民已逾40年，登記為共和黨，但基於選賢與能，投給白登 。原因有三：1.國際社群中應以禮及理共處，而不是拳頭政策。他不欣賞川普 處理國事的能力，也懷疑其人權立場。2.白登主張加稅於高收入者，補助貧困人民，合乎禮運大同的精神。川普的減稅政策固然好，但僅有利於富人及大企業，尤其龐大的政府開支，恐債留子孫。3.美國一向以民族大熔爐自豪，他堅決反對白人至上主義。

穆椿榮1969年來美進俢求學，先後任職於科技研發機構，專注於雷射、超速電腦的研發。1981年移居佛州墨爾本棕櫚灣市，參加國防航太工業的研發，2013年退休。

亞太公共事務協會佛州分會會長鄭鴻鈞每選必投，他經營科技業生意逾25年，長期關注並參與公眾事務，曾參選地方及州議員。他支持川普總統連任，因川普政府加強國內重工業的發展及製造業的改變，重組地區及全球經濟，打破沉痾已久的世界經濟規則，重新塑造美國製造品的質化和重要性。在疫情方面，以美國為首的研發單位，促使世界對新冠疫苗的提早研發和關注；治安強調社會的安定性；在外交和軍事方面，增加國防軍事預算，以強大的國防軍事實力，配和經濟手段，做為雙主軸的談判，有效的幫助國際和平。

他表示，選擇川普是根據經常深入社區調研，及親身參與地區性的政治和公共事務，所做的決定。建制派的白登屬性溫和、理性，遵循體制，雖然沒有投票給白登，但對民主黨在保護弱勢、平權及新能源政策等方面的議題，亦表示支持。