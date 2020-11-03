颶風Zeta橫掃 北喬州3死 近百萬戶停電

Zeta過境造成喬州北部各地路樹傾倒，逾百萬戶停電。(Georgia Power推特)

颶風Zeta上周登陸路易斯安那州海岸，帶來每小時110哩狂風。周四清晨掃過喬治亞州北部時，雖已減弱為熱帶風暴，仍造成了三人死亡，近100萬戶停電，路樹倒塌，多區學校停課，16個郡的提前投票所和COVID-19檢測站停止營運。

直到周一早上，該州仍有將近1萬3000戶停電。

谷內郡(Gwinnett)比佛市(Buford)有兩名成人，以及切洛基郡(Cherokee)的一名男子，均在家中遭傾倒的樹砸死。

Zeta過境造成喬州近百萬戶停電。由於適逢萬聖節，有民眾在家中與朋友進行萬聖節視訊派對，黑漆漆的也別有一番趣味。(謝繽葳提供)

Zeta過境也影響了許多華裔家庭的生活。居住在Peachtree Croners的謝繽葳，家中自周四清晨一直停電到周五晚間才復電。幸虧除停電外，一切平安。她表示，由於家中有個嬰兒，其實每天跟寶寶玩，時間很快就過去了。反而時值萬聖節 ，停電第一晚跟朋友舉辦萬聖節Zoom視訊派對，第二天摸黑包萬聖節糖果，格外有氣氛。她表示這幾天就把冰箱食物清空、外加吃泡麵麵包、朋友也送來愛心餐點，不煮飯也不用煮嬰兒副食品，其實蠻輕鬆的。唯一不便是沒有電不能使用消毒鍋消毒奶瓶，只能煮開水。她表示，先生在亞城居住了20年，這是第一次遇到停電停了兩天。

住在Dunwoody的Peggy Chen，家中也是停電了54小時後，才在周六上午復電。她說周四清晨除了風急雨驟，更驚嚇的是聽見後院一棵高達七層樓的樹被連根拔起，撕裂倒下的轟天巨響，由於兒子房間面向後院，她趕緊衝進房內把兒子帶出來。幸好樹沒有倒往房子的方向，也沒有傷及任何人，實在是不幸中的大幸。

而這次造成多處路樹傾倒，喬州保險 委員會預期近期內將看到索賠案件激增。

保險委員會成員金(John King)建議民眾，家中若有任何傷害損失，先行記錄拍照，並在進行任何重大修復工作前，先與保險公司聯繫。

他表示，如果保險公司沒有依照保單提供協助，或有欺騙事宜，民眾可撥打喬州消費者熱線：1-800-656-2298。